وزير التجارة بتفقد مراكز البيع والمجمعات المخزنية التابعة للوزارة

استعدادا لبدء تنفيذ مشروع السلة الغذائية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تفقد وزير التجارة الدكتور علاء احمد الجبوري بمرافقة مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المهندس قاسم حمود منصور ومدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة مراكز البيع والمجمعات المخزنية االتابعة للشركة في بغداد في اطار تطوير وتهيئة تلك المخازن استعداد لبدء تنفيذ مشروع السلة الغذائية وامكانية توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل انسيابي ومستمر على شكل سلة غذائية تقدم للمواطنين بعد اضافة مادتي المعجون والبقوليات .

واطلع الوزير على واقع العمل وتهيئة القاعات الخزنية وتطوير البنى التحتية لها من اجل تحقيق كل مستلزمات انجاح هذا المشروع.

على صعيد متصل اكد المهندس عبدالرحمن الجويبراوي مدير عام الشركة لتجارة الحبوب ان كميات الحنطة المحلية المسوقة لصوامع ومخازن الشركة بلغت (3,046,328) طنا من الحنطة بانواعها موزعه حنطة ناعمة درجة اولى ( 2,833,980) طنا ، حنطة ناعمة درجة ثانية ( 203,590) طنا و حنطة ناعمة ثالثة ( 8838) طنا .

وقال المدير العام ان كميات الحنطة التي سوقت لمخازن و صوامع الشركة من البصرة وحتى نينوى شهدت تفاوت وتقلبات في معدلات التسويق ، فقد شهدت محافظات واسط و الديوانية و المثنى والنجف و كربلاء و وديالى والانبار وبغداد زيادة ملحوظة بالكميات المسوقة عن العام الماضي ، هذه الزياردة وصلت بحدود الاربعمائة الف طن و كانت هذه الزيادة متلازمة لمعدل التسويق اليومي قبل بدء التسويق في محافظات صلاح الدين و نينوى و كركوك .

واضاف مدير عام الشركة الى معدل التسويق اليوم تراجع ولاول مرة بعد شهران من التسويق تقريبا عماتم تسويقه العام الماضي بسبب تراجع معدل الكميات المسوقة في فروع ميسان و نينوى و صلاح الدين وكركوك بشكل واضح حسب ما اظهرته بيانات التسويق اليومي الذي يعدة قسم تقنية المعلومات بالتنسيق مع وحدات الاحصاء في المواقع كافة حتى اعداد التقرير .

وبين المدير العام الى كميات الحنطة المسوقة لمخازن وصوامع الشركة وحسب المحافظات التي شهدت زيادة عن العام الماضي توزعت ( 623,729 ) الف طن سوقت لفرع الشركة في واسط ، (297,727 ) الف طن سوقت في الديوانية و(249,022 ) الف طن سوقت في ذي قار و(237,701) الف طن سوقت لمواقع بغداد ( 142,005) الف طن في النجف و (100,860) الف طن في المثنى و (86,773) الف طن الكمية التي سوقت لسايلو كربلاء والانبار شهدت زيادة عن العام الماضي حيث بلغت الكميات المسوقة ( 214,781) الف طن .

ولفت المدير العام الى موسم تسويق ٢٠٢١ شهد تراجع في الكميات المسوقة في ميسان و البصرة و مقاربة في بابل ، ففي بابل بلغت الكمية المسوقة لغاية اليوم (251,467) الف طن و ميسان بلغت الكمية المسوقة لمراكزها التسويقية ( 184,900) الف طن و البصرة سوقت ( 32,976) الف طن و كميات الحنطة المسوقة في ديالى بلغت ( 169,800) الف طن .

وكشف المدير العام الى ان تراجع الكميات المسوقة في محافظات صلاح الدين و نينوى وكركوك كان له الاثر في بدء تراجع الكميات المسوقه هذا العام ، فقد بلغت الكميات المسوفة في صلاح الدين ( 288,642) طنا والكميات المسوقة في كركوك بلغت ( 120,238) طنا فيما بلغت الكميات اامسوقة في نينوى ( 45,700) طنا.

واختتم مدير عام الشركة العامة لتجارة ان الخط البياني للكميات المسوقة هذا الموسم شهد تراجع لاول مرة منذ ١٦-٤- ٢٠٢١ ؛ مشيرا الى ان اجمالي الكميات المسوقة العام الماضي بلغت ( 3,070,543) طنا .

من جانب اخر واصلت ملاكاتنا العاملة في ميناء ام قصر تفريغ وشحن حمولة الباخرة ( Molsen) والمحملة بالرز الاورغواياني و استمرار العمل على مدار الاربع وعشرون ساعة لتفريغ وشحن الكميات الى مخازن الشركة في المحافظات كافة وحسب خطة التوزيع التي اعدت من قبل قسم التسويق، واشار الى ان مجموع الكمية التي تم تفريغها منذ رسوها وحتى اليوم بلغت ( 11.071.860 ) طنا ، وفيما تقدر الكمية المتبقية ( 20.428.140 ) طنا والعمل متواصل رغم كل الضروف لتامين وصول الرز لكافة مدن البلاد وفق خطة التوزيع المقررة .