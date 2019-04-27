أهانها بشطيرة برغر فخسرت 70 كيلواً من وزنها

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تمكنت سيدة بريطانية من خسارة 70 كيلو غرامًا من وزنها، بعدما تعرضت للإهانة من قبل سائق شاحنة حين ألقى عليها شطيرة برغر ووصفها بـ»البقـرة السمينـة».

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن السيدة كيم فيشر، البالغة من العمر 55 عامًا، استطاعت أن تخفض وزنها من 145 كيلواً إلى 75 كيلو بعد شجار دار بينها وبين سائق شاحنة، حين كانت في طريقها إلى المنزل من رحلة تسوق واصطدمت الشاحنة بسيارتها.

وأوضحت الصحيفة، أن سائق الشاحنة خرج من سيارته وألقى على كيم شطيرة برغر وعلق على وزنها بعبارات مهينة، لذلك قررت أنه لابد أن تفقد وزنها، فبدأت باتباع نظام غذائي قاسٍ لمدة عاميـن، تخلـت فيـه عـن الوجبـات السريعـة، ومــع مـرور الوقـت استعـادت رشاقتهـا وأصبحـت تتمتـع بحالـة صحيـة جيـدة أيضًـا.