بافل طالباني: زمن الرئاسة المشتركة للاتحاد ولى الى غير رجعة

كشف عن ادلة واثبات لمحاولة تسميم تعرض لها

السليمانية ـ عباس اركوازي:

قال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ان حزبه يسعى ليكون الحزب رقم واحد في كردستان، وان يتغلب على الحزب الديمقراطي ويفوز باغلبية مقاعد برلمان الاقليم.

واشار بافل طالباني وهو النجل الاكبر لرئيس الجمهورية الاسبق جلال طالباني، في لقاء صحفي تابعته الصباح الجديد، الى ان حزبه قبل ان يسعى لتفعيل اتفاقه الستراتيجي مع الحزب الديمقراطي، فان عليه ان يعمل لكي يعود الكرد موحدين الى بغداد، ليدافعوا عن حقوقهم ومكستباتهم في العملية السياسية.

وحول مشاكل الحزب الداخلية كشف طالباني عن تعرضه من قبل ابن عمه الرئيس المشترك لحزبه الى التسميم، لافتاً الى ان لديه العديد من الادلة والاثباتات والاعترافات، التي تثبت دون مجال للشك تعرضه للتسميم، مشيراً الى ان اوضاع الاتحاد الوطني ومناطق نفوذه بمحافظة السليمانية، بعد الاجراءات التي اتخذها افضل الان من السابق، وعن السبب وراء عدم تقديمه تلك الادلة والمستمسكات الى القضاء لحد اللحظة، قال “انا افكر في اللجوء الى القضاء، ولكنني لحد الان لم احسم امري في تقديم تلك الادلة الى المحاكم هنا في الاقليم، او في دولة اخرى.

واضاف، “لم يحدث ان نشهد امرا كهذا لا في زمن الرئيس مام جلال، ولا بعده رغم وجود اراء مختلفة داخل الاتحاد خلال حقب زمنية مختلفة”، الا انه لم يحدث ان يسعى طرف لتسميم الطرف الاخر، واشار الى ان ما حصل في حادثة تسميمه يختلف مع نهج مام جلال والاشتراكية الديمقراطية التي يعتمدها الاتحاد