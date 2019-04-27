دراسة..العاملون ليلا عرضة للإصابة بالإكتئاب والسرطان والسكري

بغداد – متابعة:

حذر باحثون مَنْ يعملون ليلًا من الإصابة بالاكتئاب والسكري والسرطان.

ويعمل ملايين الناس حول العالم ليلاً، على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية قليلة في هذا الشأن، إلا أن الكثيرين يبدأون عملهم منذ ساعات متأخرة من المساء حتى ساعات الصباح الباكر.

وفقاً لدراسة حديثة أجرتها جامعة برنستون الأميركية، فإن ما يقدر بنسبة سبعة إلى 15 في المئة من القوى العاملة في الدول الصناعية، تعمل بشكل من أشكال العمل الليلي، وذلك على الرغم أن « منظمة الصحة العالمية»، تصنف العمل الليلي كواحد من مسببات السرطان المحتملة، نظراً لاضطراب إيقاع الساعة البيولوجية، بحسب ما أوردته شبكة «CNN».

وأكد علمـاء من الكليـة العليـا للاقتصـاد فـي جامعـة أوكسفـورد علـى أن العمـل فـي الليـل لـه تأثيـرات كبيـرة علـى التركيـز وأداء المهـام.