احباط هجوم انتحاري ثان في الموصل

بغداد – الصباح الجديد :

افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بإحباط هجوم انتحاري شرقي مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لشفق نيوز، ان الشرطة المحلية قتلت في وقت متأخر من ليلة امس انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا وتمكنت من تفجيره قبل بلوغ الهدف في حي الانتصار شرقي الموصل.

وأحبطت قوات الحشد الشعبي يوم الجمعة هجوما انتحاريا لتنظيم “داعش” في منطقة العبور جنوب الموصل.

وقال الحشد في بيان اليوم إن انتحاريا ينتمي لتنظيم “داعش” حاول، مساء اليوم، التسلل الى منطقة العبور جنوب الموصل قبل ان تقوم قوة خاصة من عمليات الحشد الشعبي في نينوى بنصب كمين له وقتله.

وأضاف البيان أن القوة الخاصة من الحشد الشعبي اشتبكت مع قوة “داعشية” اخرى عقب مقتل الانتحاري، لافتا إلى أن الجهد الاستخباري للحشد الشعبي ادى دورا دورا كبيرا في احباط الهجوم الانتحاري الذي كان يستهدف اهالي المنطقة.