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عبد المهدي يرسل اسماء مرشحي وزارتي التربية والعدل للبرلمان

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عبد المهدي يرسل اسماء مرشحي وزارتي التربية والعدل للبرلمان

 بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت مقررة مجلس النواب ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻋلي اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ، السبت، عن إرسال رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋــﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي ﻛﺘﺎباً رﺳﻤﻴﺎً إﻟﻰ البرلمان ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ اسمين ﻟـﻮزارﺗـﻲ اﻟﻌـﺪل واﻟﺘرﺑـﻴﺔ وﺑﺤﺴﺐ اﺗــﻔــﺎق اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ إن “ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺴﻠﻢ اﺳــﻤــﻲ ﻣﺮﺷﺤﻲ وزارﺗـــﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟــﻌــﺪل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﻟﻄﺮﺣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ’ ﻣﺒﻴﻨﺔ ان ‘الاسمين المرشحين وﺿﻌﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ”

وأضافت أن “ﻣﺮﺷﺤﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻫــﻲ ﺳــﻔــﺎﻧــﺔ اﻟــﺤــﻤــﺪاﻧــﻲ، ووزارة اﻟــﻌــﺪل اﻟﻘﺎﺿﻲ ارﻛـــــﺎن ﻗـــــﺎدر”، ﻣــﺮﺟــﺤــﺔ ان ‘ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﻤﻲ المرشحين ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ”.

وتوقعت ﻣـــﻘـــﺮرة ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ان “ﻳــﺘــﻢ ﺑــﻌــﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺪل ارﺳﺎل اﺳــﻤــﺎء ﻣﺮﺷﺤﻲ وزارﺗـــﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع واﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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