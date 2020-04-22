منتخب الجزائر يسعى لضم لوكا زيدان

الجزائر ـ وكالات:

يرغب جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، في استدعاء لوكا زيدان، نجل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وحارس مرمى الفريق الملكي المعار حاليا إلى راسينج سانتاندير.

ويحمل لوكا زيدان (21 عامًا) الجنسيتين الفرنسية والإسبانية، لكن والده لديه الجنسية الجزائرية.. وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، يسعى بلماضي لضم لوكا إلى صفوف محاربي الصحراء، أملًا في الهبوط بمعدل أعمار المنتخب، المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2019.

ويمتلك منتخب الجزائر حارسين حاليًا، وهما رايس مبولحي وعز الدين دوخة، وكليهما عمره (33 عامًا).. وطلب بلماضي بالفعل من اتحاد الكرة المحلي، محاولة استكمال أوراق لوكا زيدان سريعًا.. ومن جانبه، لا يمانع لوكا في تمثيل الخضر، حيث يسعى لعقد جلسة مع بلماضى في أقرب وقت ممكن، للحديث حول الأمر.