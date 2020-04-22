أدفوكات يمدد عقده مع فينورد

أمستردام ـ وكالات:

أعلن نادي فينوورد الهولندي، أن مدربه ديك أدفوكات (72 سنة)، وافق على البقاء مع الفريق لموسم آخر.. وأجل أدفوكات أي قرار يتعلق بمستقبله قبل توقف الدوري، لكنه وقع الآن عقدا لمدة سنة واحدة.

وتولى أدفوكات مسؤولية تدريب الفريق خلفا لياب ستام الذي استقال في تشرين الأول الماضي عقب الهزيمة 4-0 أمام أياكس أمستردام، مما تسبب في تراجع الفريق إلى النصف الثاني من ترتيب الدوري.

وقاد أدفوكات تحولا في الفريق، فلم يخسر فينورد إلا مباراة واحدة بين 21 منذ توليه منصبه.. وقال أدفوكات في بيان: «بالطبع يبدو الأمر غريبا في هذه الظروف لكن في النهاية من الجيد أيضا تمديد عقدي مع هذا النادي الرائع، فقد لمست حماسي خلال الأسابيع المجنونة الماضية للاستمرار بالعمل في التدريب».وأوضح: «أريد مواصلة التطور الذي بدأناه معا قبل توقف النشاط، رغم غموض الموقف حاليا».

ويحتل فينوورد المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة من 25 مباراة متأخرا بـ 6 نقاط عن ثنائي الصدارة أياكس وألكمار..وقال النادي إنه سعيد بأن أدفوكات سيحتفل بمرور 40 سنة على بدء مسيرته التدريبية وهو في خدمة النادي.. وبدأ أدفوكات عمله التدريبي في فئات الهواة في هولندا عام 1981.. وسبق له تدريب المنتخب الهولندي 3 مرات فضلا عن تجارب سابقة مع رينجرز وسندرلاند وزينيت سان بطرسبرج.