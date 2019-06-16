قرض ياباني للعراق بمليار دولار لتطوير مصفاة البصرة

على مدى 30 سنة.. وبنسبة فائدة ثابتة تبلغ 2.0 %

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة المالية، أمس الاحد، توقيع اتفاقية قرض من اليابان بقيمة مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها: «استنادا الى قانون الموازنة العامة وبموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 22 لسنة 2019 بتخويل وزير المالية بتوقيع اتفاقيات القروض، وقعت امس الاحد المذكرات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة المالية وحكومة اليابان ممثلة بالسفارة اليابانية في بغداد، يتبعها توقيع اتفاقية القرض بين وزارة المالية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا».

واضاف البيان: «وقع المذكرات المتبادلة عن وزارة المالية نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين وعن الجانب الياباني ناوفوي هاشيموتو السفير الياباني في العراق»، مردفا «تبلغ قيمة القرض مئة وعشرة مليارات ين ياباني اي ما يعادل مليار دولار اميركي تقريبا وبمدة 40 سنة بضمنها 10 سنوات امهال ويتم اعادة تسديد القرض باقساط نصف سنوية على مدى 30 سنة وتبلغ نسبة الفائدة 0،2% ثابتة».

واشار الى ان «الغرض من توقيع القرض تطوير مصفاة البصرة ما سيسهم في تحسين جودة المشتقات النفطية اضافة الى زيادة القدرة الانتاجية لسد احتياجات العراق من هذه المشتقات».

من جانبها، أوضحت سفارة اليابان لدى العراق، قرض وكالة التعاون الدولي (جايكا) للعراق والخاص بتطوير مصفاة البصرة المرحلة الثانية، مبينة أن القرض يُعد من أكبر المبالغ التي تخصصها حكومة اليابان لمشروع قرض واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر بيان للسفارة، ان «هذا المشروع سيزيد من إنتاج المشتقات النفطية من خلال إنشاء مصنع تكرير جديد ومجمع التكسير الحفزي للسوائل في مصفاة».

وأضاف البيان «يهدف المشروع إلى زيادة جودة المنتجات النفطية وسد الفجوة بين العرض والطلب، إضافة إلى تخفيف العبء البيئي من خلال إدخال وحدة نزع الكبريت المهدرج من زيت الغاز الخفيف، متضمناً نقل التكنولوجيا».

ولفت الى ان «وبعد تنفيذ هذا المشروع، ستصبح مصفاة البصرة الوحيدة التي تنتج المنتجات النفطية ذات القيمة المضافة العالية كالبنزين والديزل على وفق المعايير الدولية للبيئة».

واكد البيان ان «من المتوقع أن يسهم القرض كمشروع في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للعراق».