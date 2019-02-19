“كدة باي” تتصدر أغاني ألبوم نوال الزغبي

الصباح الجديد – وكالات:

حصدت أغنية “كده باي” للفنانة نوال الزغبي، 250 ألف مشاهدة على يوتيوب، لتحتل المركز الأول من حيث نسب المشاهدة، وجاءت أغنية “جوه قلبي” في المركز الثاني برصيد 190 ألف، وفي المركز الثالث أغنية “صبح صبح” برصيد 126 ألف مشاهدة على يوتيوب.

وبذلك، تصدرت أغنية “كده باي” للفنانة نوال الزغبي، ترتيب أغاني ألبومها الذي يحمل الاسم نفسه، وجرى طرحه على المتاجر الإلكترونية، قبل عدة أيام بالتزامن مع عيد الحب.

يتضمن الألبوم عشر أغنيات من بينها سبع باللهجة المصرية، واثنين باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، وهي: “كده باي، وما تصبح صبح، وجوا قلبه، ومحاية، ومش خايفة، واللي براسي عملته، واه يا سيدي، ومية وجع، والجمال له ناسه، وايام صعبة”.

ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع عشر سنوات، وتعاونت “نوال” في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.