نتفليكس تلغي أثنين من مسلسلاتها الناجحة

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت شبكة “نيتفلكس” الأميركية للبث الرقمي، عن إلغائها اثنين من مسلسلاتها الناجحة.

وأشارت في بيان لها أنها قررت إلغاء مسلسلي “ذا بانيشر” و”جيسيكا جونز” من منصتها، وكلاهما مستوحيان من قصص “مارفل” الهزلية.

وسبق لـ “نيتفلكس” أن ألغت مواسم ثلاث مسلسلات تابعة لـ “مارفل” خلال الأشهر الماضية، هي “لوك كيج”، و”آيرون فيست”، و”ديرديفيل”.

وذكرت “نيتفلكس” في بيانها، أن الموسم الثالث والأخير من مسلسل “جيسيكا جونز” سيعرض في وقت لاحق من العام الحالي.

وجاء إلغاء “نيتفلكس” لكل مسلسلات “مارفل”، تزامنا مع إطلاق شركة “ديزني” المالكة لها، لخدمة بث خاصة بها، هي “ديزني بلس”. وألمح رئيس “مارفل تي في”، جيف لـــــوب، في رسـالة إلى جمهور “مارفل”، بشأن احتمالية عرض المسلسلات الملغية في شبكة بث جديدة بدلا من “نيتفلكس”.

وقال لهم: ربما قررت شريكتنا “نيتفلكس” ألا تستمر في سرد حكايات هذه الشخصيات العظيــــمـة… ولكنكم تعرفون أن “مــارفـــل” أفضل من ذلك.