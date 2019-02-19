شركات عربية واجنبية تتقدم لاستثمار مطار الناصرية

بغداد – الصباح الجديد :

قال النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، الثلاثاء، ان هناك عددا من الشركات الأجنبية والعربية تقدمت لاستثمار مطار الناصرية.

وذكر الدخيلي لـ”عين العراق نيوز”، أن “مطار الناصرية هو ثمرة جهود المحافظة لسنوات طويلة، وعمل مستمر، كانت المشكلة فيه، هو قطعة الارض، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء استكملت الاجراء بتحويل ملكية الارض”.

وأضاف، “هناك أكثر من 15 شركة عربية وأجنبية لديها رؤية لاستثمار مطار الناصرية من بينها شركة كويتية أمريكية هي اكثر الشركات قربا الى استثمار المطار وتطويره وفقا للقياسات العالمية”.

وتابع الدخيلي، أن “الحكومة المحلية في المحافظة مع احالة المطار الى شركة كفؤة ورصينة ولها خبرة في العمل في هذا المجال للنهوض بالمطار وفق اليات عمل جديدة”

وكانت رئاسة الوزراء قد وجهت وزارة المالية ودائرة عقارات الدولة بنقل ملكية المطار الى ادارته المحلية.