عمار الحكيم والحلبوسي يبحثان إستكمال الكابينة ومكافحة الفساد

بغداد – الصباح الجديد :

بحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار السيد عمار الحكيم، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وحوارات الكتل السياسية؛ لإكمال الكابينة الحكومية وحسم الوزارات المتبقية، وكذلك السبل الكفيلة لدعم الحكومة؛ من أجل تطبيق المنهاج الحكومي وتعزيز مؤسسات الدولة.

وناقش اللقاء بحسب بيان لمكتب الحلبوسي “جهود مجلس النواب لتشريع القوانين ذات المساس المباشر بحياة المواطن العراقي، وتنشيط دوره الرقابي لتقويم أداء السلطة التتفيذية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل اللجان النيابية وحسم رئاستها”.

كما بحث الجانبان “قانون انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاته”.