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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • عمار الحكيم والحلبوسي يبحثان إستكمال الكابينة ومكافحة الفساد

عمار الحكيم والحلبوسي يبحثان إستكمال الكابينة ومكافحة الفساد

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بغداد – الصباح الجديد :
بحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار السيد عمار الحكيم، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وحوارات الكتل السياسية؛ لإكمال الكابينة الحكومية وحسم الوزارات المتبقية، وكذلك السبل الكفيلة لدعم الحكومة؛ من أجل تطبيق المنهاج الحكومي وتعزيز مؤسسات الدولة.
وناقش اللقاء بحسب بيان لمكتب الحلبوسي “جهود مجلس النواب لتشريع القوانين ذات المساس المباشر بحياة المواطن العراقي، وتنشيط دوره الرقابي لتقويم أداء السلطة التتفيذية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل اللجان النيابية وحسم رئاستها”.
كما بحث الجانبان “قانون انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاته”.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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