محافظ كركوك يطالب بدعم دولي لأعمار المناطق المحررة والقرى المهدمة

بغداد – الصباح الجديد :

بحث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري اليوم الثلاثاء, مع لورا روماناري رئيس قسم الشؤون السياسية في بعثة اليونامي والرئيسة الجديدة لمكتب بعثة اليونامي في كركوك, سبل دعم عمل المنظمات الإنسانية في المناطق المحررة , ودعم النازحين وتخفيف الأعباء عنهم وضمان عودتهم لمناطقهم, والأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية في عموم المحافظة.

واكد محافظ كركوك في بيان صحفي اهمية تقديم الدعم الدولي وتوسعة عمل المنظمات الدولية في المناطق المحررة نظرا لحجم الدمار الذي تعرضت له تلك المناطق في قضاء الحويجة ونواحيها وكونها اخر مدن العراق المحررة , الى جانب اهمية دعم المجتمع الدولي بضرورة العمل على اعادة اعمار اكثر من 130 قرية وناحية تعرضت للتهديم ومازال سكانها في مخيمات النزوح او مدينة كركوك ولا يمكن تأمين الخدمات للمناطق المهدمة ومازالت دور المواطنين مهدمة.

واشار ان الأوضاع الامنية في مدينة كركوك مستقرة , والأقضية والنواحي تشهد تحسنا يوم بعد اخر وهذا جاء بفضل اداء جميع القوات بمختلف صنوفها وتعاون المواطنين معهم.