الاتفاقية مع الأردن تحقق مكاسب كبيرة للبلاد

المجلس الاقتصادي العراقي:

بغداد – الصباح الجديد:

كشف المجلس الاقتصادي العراقي، في اجتماعه العام، امس الاربعاء، عن اهم مزايا الاتفاقية الاردنية.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم البغدادي في كلمة له خلال ندوة تابعتها الصباح الجديد، ان “الحكومة العراقية وقعت مذكرة تفاهم مع الأردن وقد شاب هذه المذكرة الكثير من الكلام، وبقراءة علمية نرى تحقيقها كثير من المكاسب”

واشار الى ان “المجلس ارتأى ان يتصدى لمثل هذه القضايا الاقتصادية الوطنية، وان ورسالته جمع الجوانب المتمثلة بوزارة الصناعة والتجارة والجانب التشريعي الممثلة باعضاء مجلس النواب وبعض الاخوة المختصين في المجال الاقتصادي”. واوضح انه “عندما نخرج بتوصيات مهمة نرفعها للجانب التمثيلي”، مبينا ان “المذكرة ستخلق الاف من الفرص العمل من العراقيين والاردنيين”. واكد على ان “المنطقة الصناعية سوف تشغل الاف العاطلين وترفد السوقين بالبضائع”، موضحا ان “الربط الكهربائي بين البلدين سيكون في صالح العراق، والبضائع التي تأتي من اوروبا والامريكتين، يصب لصالح العراق لوجود تخفيضات كمركية”. وأورد ان “هناك بعض التوجسات لدى البعض حول المذكرة، وسوف يتم مناقشتها ولدينا عدة مواد عراقية ممكن تصديرها الى الاردن”.

المجلس الاقتصادي العراقي: الاتفاقية العراقية الأردنية تحقق مكاسب كبيرة للبلاد

من جهته قال ممثل وزير التجارة ميثم الخشالي، ان “من الضرورة عقد الاتفاقيات مع الدول، وهي مهمة للشعب العراقي”، موضحا ان “مذكرة التفاهم مع الاردن نأمل ان تتكرر مع جميع الدول”.

واضاف من المهم جدا ان ينفتح العراق على العالم للاستفادة من خبراتها وخصوصا في الطاقة وغيرها.

وبين ان “انشاء المنطقة الصناعية خطوة مهمة”، لافتا انه “لدينا جهود كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص، ومطلوب دعم من الدولة للقطاع الخاص”.