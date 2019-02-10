الفياض لن يتولى الداخلية والحديث عن وزارة للامن الوطني ليس رسميا

بغداد – الصباح الجديد:

اكدت النائب ميثاق الحامدي امس الأحد، استبعاد فالح الفياض عن وزارة الداخلية، مشيرة الى ان الحديث عن استحداث وزارة للامن الوطني، ليس رسميا.

وبينت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، ان اسم وزارة الامن الوطني ” مطروح ” ولكن لا يوجد شيء رسمي الى يومنا هذا، حيث مازالت المباحثات تجري بين الفتح وسائرون لانهاء مشكلة الكابينة الوزارية.

وقالت الحامدي في تصريح امس، ان ” هيئة او مستشارية الأمن الوطني لم تنظم بقانون ولم يصوت عليها داخل البرلمان، وهناك شيء مطروح وهو استحداث وزارة الامن الوطني، ومنحها لفالح الفياض بدلا للداخلية “.

واضافت: “لسنا على يقين ان هناك وزارة ستستحدث وتحمل اسم (الامن الوطني)، ولكن الكثير سمع بهذا التحرك من خلال وسائل الاعلام، ولكن الى يومنا هذا لايوجد شيء رسمي بخصوص استحداث هكذا وزارة”.

وبينت الحامدي، أن “وزارة الداخلية باتت شبه محسومة الى شخصية اخرى غير معلنة، خاصة بعد اجتماع الفتح وسائرون لحل الاشكاليات بشأن المرشحين للكابينة الوزارية”.