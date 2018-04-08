المؤتمر الوطني يحذّر من التلاعب بأصوات الناخبين أثناء العد والفرز

بغداد ـ الصباح الجديد:

حذّر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي، آراس حبيب، أمس الأحد، من التلاعب بأصوات الناخبين، في حين شدد على ضرورة أن تعرف كل جهة حجمها من دون التلاعب بالانتخابات”.

وقال حبيب في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “ما يجري الحديث عنه على صعيد العد والفرز أو التلاعب بأصوات الناخبين لا يصب في مصلحة بناء المؤسسات الضامنة لوحدة المجتمع ورفاهيته ومستقبل أجياله”.

وأضاف “نتمنى بقاء التنافس الانتخابي في حدود قواعد العمل السياسي واللعبة الديمقراطية”.

وتابع حبيب انه “يجب أن لا نفكر بالحصول على المقاعد حتى لو كان على طريقة الغاية تبرر الوسيلة بل من خلال استحقاق حقيقي لأننا في حال لم نعرف حجومنا لن نتمكن من تحقيق ما نعد به من برامج وخطط”، مؤكدا اننا “حين دخلنا الانتخابات كان وما زال هدفنا هو التغيير والإصلاح وبناء الدولة المدنية ضمن قواعد العمل الديمقراطي، ومن بين أُسس الديمقراطية، الشفافية والوضوح والتنافس الشريف بين الجميع”.