البدء بتحضيرات إقامة مهرجان بغداد الدولي الـ 11 للزهور

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت أمانة بغداد عن البدء بالتحضيرات لإقامة فعاليات مهرجان بغداد الدولي الحادي عشر للزهور المقرر اقامته في شهر نيسان المقبل.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام ان امين بغداد الدكتورة ذكرى علوش دعت خلال الاجتماع الخاص بالتحضيرات للمهرجان الى تكاتف الجهود وطرح الافكار والمقترحات العملية فيما يتعلق بالعرض والتنظيم وزيادة حجم المشاركات الدولية والمحلية .

وبينت ان مهرجان بغداد الحادي عشر للزهور الذي ستنطلق فعالياته في شهر نيسان المقبل سيقام تحت مظلة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة وادراج فعالية بغداد عاصمة الإبداع الأدبي في إطار المهرجان الدولي.

واوضحت ان امانة بغداد شكلت في وقت سابق لجنة عليا للمهرجان برئاسة امين بغداد وعضوية كل من وكيلي امانة بغداد للشؤون الفنية والبلدية والمدراء العامين لدوائر العلاقات والاعلام والمتنزهات والتشجير والحراسات والامن والتخطيط والمتابعة وعدد من معاوني المدراء العامين ورؤساء الاقسام لعدد من دوائر امانة بغداد ورئيس تحرير جريدة صوت بغداد .

واشارت الى ان التحضيرات تتضمن توجيه دعوات للعديد من أمناء العواصم العربية والعالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية لحضور فعاليات مهرجان هذا العام كخطوة بإتجاه ابراز الوجه المشرق للعاصمة وقدرتها على تخطي المحن والصعاب ومحاولات الاشرار العبث بأمنها واستقرارها.