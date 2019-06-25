موجة حر تضرب أوروبا ودرجات لا تصل الأربعين تجعلها تدخل الانذار

الصباح الجديد ـ وكالات :

ضربت موجة من الحر الشديد امس الثلاثاء مختلف أنحاء أوروبا مع درجات حرارة تفوق الاربعين وتوقع تسجيل أرقام قياسية للحرارة في بعض الدول الاوروبية خلال هذا الاسبوع، ما دفع السلطات الى تكثيف تحذيراتها للمواطنين.

ويقول علماء الطقس ان موجة الحر هذه القادمة من الصحراء الكبرى ستبلغ ذروتها الخميس والجمعة. ويحذرون من ان ظاهرة ارتفاع حرارة الارض العائد لانبعاثات غازات الدفيئة التي كانت استثنائية في الماضي، باتت ظاهرة متكررة.

وقالت سابين كروغر من خدمة الارصاد الالمانية ان «الشمس يمكن أن تسطع بشكل متواصل، وهناك الكثير من الهواء الحار القادم الينا من افريقيا» مشيرة الى تأثير الظاهرة بشكل خاص على دول جنوب أوروبا.

وأعلنت الارصاد الفرنسية انذارا من الحر من المستوى «البرتقالي» في أكثر من نصف فرنسا وضمنها المنطقة الباريسية. وفي حين يتذكر الفرنسيون موجة حر 2003 التي أودت بحياة 15 الف شخص، أكد الرئيس ايمانويل ماكرون حشد «الحكومة كلها» لمواجهة الظاهرة.

وسجلت الارصاد الجوية امس الاول الاثنين 31,3 درجات في باريس و32,4 في ليون (جنوب شرق). ويتوقع اليوم الاربعاء ان تبلغ الحرارة 40 درجة في ليون وعدة مدن في الوسط والشرق.

وفي اسبانيا اعلنت وكالة الارصاد تحذيرا من «موجة حر» بداية من اليوم الاربعاء متوقعة درجات تصل حتى 42 في شمال شرق البلاد.

ونشرت الارصاد الاسبانية سلسلة من النصائح ، الاكثار من شرب الماء وتغطية الرأس والامتناع عن الجهد البدني نهارا — كما حذرت من «مخاطر شديدة» لحدوث حرائق في بعض اجزاء كاتالونيا واراغون ونافاري واستريمادوري. وتم تأجيل امتحان شهادة التعليم الاعدادي الذي كان مقررا الخميس والجمعة، الى بداية الاسبوع القادم. من جهتها أعلنت شركة السكك الحديدية خطة مواجهة «حرارة عالية»، وستضع بتصرف الركاب 450 الف قارورة ماء كما وفرت نحو 200 الف وجبة في محطاتها بغرض التكفل بالركاب في حال حدوث اضطرابات. وأعلنت شركة كبرى للتجهيزات المنزلية عن تسجيلها زيادة بنسبة 300 بالمئة في مبيعات المكيفات والمراوح مقارنة ب 2018. وموجة الحر هذه لاسابق لها في شدتها وتوقيتها منذ 1947 وبداية تسجيل الاحصاءات المفصلة عن الطقس، بحسب الارصاد الفرنسية. ويعاني سكان المدن الكبرى بشكل خاص من هذه الموجة بسبب الشوارع الاسفلتية ونقص الاشجار وكثرة الانشطة الانسانية.

وقالت ماري استريد بارا الثلاثينية بوسط باريس «أغلقت نوافذ المنزل قبل التوجه الى العمل، وحملت معي زجاجات ماء حافظة للبرودة لمقاومة الجفاف». وفي ساحة تروكاديرو بباريس يستخدم السياح المظلات والقبعات في محيط برج ايفل. ونشرت ادارة البرج تغريدة كتبت فيها «موجة حر: ايها الاصدقاء الزوار ستكون الحرارة عالية جدا هذا الاسبوع، احتموا من الشمس واشربوا الكثير من الماء وخذوا قسطا من الراحة خلال زيارتكم» البرج.

اما في بلجيكا فقد أصدرت السلطات تحذيرا من «حرارة عالية» متوقعة درجات «اقصاها يصل الى 34 او 35 درجة» بداية من الثلاثاء، بحسب معهد الارصاد الملكي البلجيكي. كما يمكن أن تشهد المانيا وسط الاسبوع درجات حرارة بين أعلى ما سجل منذ اكثر من 70 عاما. والرقم القياسي المسجل في شهر حزيران يعود الى 1947 حيث سجل في فرانكفورت 38,2 درجة.

ولاحظ معهد بوتسدام المتخصص في المناخ ان فصول الصيف الاشد حرارة في اوروبا منذ سنة 1500 سجلت كلها في القرن الحادي والعشرين وكانت من الاعلى الى الادنى في سنوات 2018 و2010 و2003 و2016 و2002.

وفي النمسا حذرت الارصاد من مخاطر زوابع عنيفة مع درجات حرارة تصل الى 37 درجة وتصل موجة الحر جنوب سكندينافيا بداية من الثلاثاء مع درجات تبلغ نحو 30 في الدنمارك وجنوب السويد نهارا.