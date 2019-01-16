سوريا تزود مصر بقائمة منتجاتها المعدة للتصدير

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلنت الغرفة التجارية المصرية، أن القنصلية السورية في مصر خاطبتها لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات السورية للأسواق الخارجية.

وأوضح مسؤول بالغرفة أن القنصلية السورية بمصر خاطبت مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا بصعيد مصر، إذ تلقى المجلس قائمة محدثة للمنتجات السورية المعدة للتصدير من حيث النوعية والكمية المتاحة للتصدير وفترتها.

وتستعد مصر لتنظيم المعرض الدولي بدورته الـ52 في الفترة من 20 إلى 29 آذار المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع نطاق الحركة الاقتصادية للتجارة الداخلية.

وقال وائل قطب أمين صندوق الغرفة، إن المعرض يتيح فرص إبرام التعاقدات والصفقات التجارية وزيادة فرص الاستثمار.

في السياق، تخطط شركة ديماس للصناعات الدوائية، وهي أكبر شركة سورية للصناعات الصيدلانية بمشاركة حكومية، لتصدير الأدوية إلى روسيا وبعض الدول العربية بحلول 2020.

وقال مدير عام المؤسسة زهير فضلون: «نحن المورد الرئيس للأدوية للجيش والمستشفيات العامة. والاتجاه الثالث الذي نخطط لتطويره، هو تصدير الأدوية والمضادات الحيوية والمسكنات اعتبارا من عام 2020. ونعتبر روسيا والعراق والأردن ولبنان والسودان وموريتانيا واليمن أكثر المناطق الواعدة للتصدير».

وتعد ديماس للصناعات الدوائية، من أقدم شركات الأدوية في سوريا إذ تأسست عام 1967 بمشاركة الدولة وتحظى بحق تفضيلي في توفير الأدوية للجيش السوري والمستشفيات العامة السورية.

وتخضع معامل الشركة لعمليات تجديد وتحديث، وفي العام المقبل ستتواصل هذه العملية وسيجري خلالها فتح 3 معامل جديدة مما سيزيد حجم الإنتاج 10 مرات ويضاعف تشكيلة الأدوية المنتجة.

وقبل اندلاع الأزمة السورية، كانت الصناعات الصيدلانية تغطي 93% من حاجة السوق المحلية، وتصدر منتجاتها إلى 54 دولة عربية وأجنبية.

لكن الحرب تسببت بتدمير أو تخريب معظم معامل إنتاج الأدوية وخاصة في ريف دمشق وحلب وحمص.