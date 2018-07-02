زين العابدين غيلان: أعتز بإنجازاتي في فيرونا وأولمبياد ريو 2016

أول لاعب عربي يحرز لقب شباب العالم بمبارزة الكراسي

بغداد ـ سلمى الجُميلي

المبارزة هي لعبة تمتاز بروح التحدي, تُأجج في الروح القوة وتحفز على التركيز والدقة.. نشأتها عالميا كانت عام 1954 في ستوك ماندفيل بانكلترا.. اما دخولها للألعاب البارالمبية فكان خلال دورة روما 1960, اعتمدت اللعبة محلياً اواسط عام 1985 لكنها بقيت فقيرة الانجاز حتى اللالفية الثانية حين تجدد جيلها الذين بفضلهم باتت من الالعاب البارالمبية صاحبة الانجاز.. زين العابدين غيلان هو من الجيل الذين عززوا مكانة اللعبة بين الدول وتمكن من ترك بصمته بأكثر من حدث عالمي.

زين العابدين غيلان مواليد ١٩٩١ حاصل على بكلوريوس علوم المحاسبة, دخل للرياضة كان عام 2008 عن طريق علي حميد رئيس اتحاد المبارزة الحالي, ومثل اندية النصر والسلام ونادي وسام المجد والذرى, بطل العراق بالفئة A منذ عام 2011 حتى الان. . تدرب على يد المدربين ليث سلمان وجمال حسن ورحيم فالح.

يعد زميله اللاعب فرج حسب الأقوى من المنافسين محليا, أما عالمياً اللاعب الروسي يوبزوف.

* اهم الانجازات التي حصلت عليها؟

ـ أبرز انجازاتي بفعالية سلاح المبارزة والشيش لمنافسات الفردي والفرقي تتلخص بذهبية الشباب لموسمين متتاليين في ايطاليا- فيرونا ٢٠١٢ و ٢٠١٤ وكنت اول لاعب عربي ينال اللقب, وبرونزية الدورة الاسيوية انشون في كوريا بالإضافة الى ثلاث برونزيات في بطولة ابطال العالم بهنكاريا ٢٠١٣ وفضية هونك كونك 2015 ثم برونزية بطولة ابطال العالم في روما ٢٠١٧.

* ضمن منافسات الفرقي.. أي مباراة كانت الاصعب؟

ـ مباراتنا في الدور الاربعة مع منتخب بولندا في بطولة هنغاريا 2013, والتي لعبتُ مع زميلي عمار هادي وعلي سعدي وسعد محمد لاعب احتياط وجميعهم بالفئة b, كان المنتخب البولندي متقدم بنتيجة 40-37 فكان علي أن أحسم المباراة لننال برونزية البطولة والحمد لله تمكنتُ بعد جهود من قلب النتيجة لصالحنا لتنتهي المباراة 45-43.

* ريو دي جانيرو ماذا تعني لك؟

ـ تعني لي الحدث الاهم وكانت التجربة الافضل رغم أن الحظ لم يحالفني لنيل الوسام فيها لكني فخور بما قدمته واتمنى ان تتكرر للوصول الى طموحي وهدفي بالوصول للدور النهائي بالمنافسات.

* كيف توفق بين وظيفتك والوحدات التدريبية للحفاظ على مستواك؟

ـ هناك توافق وذلك بحصولي على تفرغ يومان رغم انهما غير كافيان لذا عليّ أن اعطي جهد اضافي خلال وحدات التدريب من اجل الحفاظ على مهارتي في اللعب. بالاضافة الى التعويض في العمل عن الايام التي اكون بها في التمرين.

* كيف ترى تطور الرياضة البارالمبية؟

ـ بسبب قلة الدعم والتخصيص المالي هناك تراجع في تطور الرياضة البارالمبية وهو بسبب حرماننا من المشاركة اغلب البطولات وهذا يؤدي الى تراجع مركز اللاعب في الرنج الدولي ليس بالمبارزة فقط انما معظم الالعاب.

* هل هناك دعم كافي من الاعلام لكم؟

ـ الدعم الاعلامي ضعيف جدا وغير منصف لنا ولإنجازاتنا فقط اعلام البارالمبية داعم لنا لذلك نرى النسبة الاكبر في المجتمع لا يعرفون الرياضة البارالمبية .

* اي الاندية تشجع عالميا ومحليا ومن لاعبك المفضل ونجمك البارالمبي؟

ـ كرستيانو رونالدو هو الافضل عندي وانا من مُشجعي ريال مدريد ومحليا اتابع نادي الزوراء. أما نجم البارالمبية هو عمار هادي.

* هل لديك اهتمامات غير رياضية؟

ـ نعم قراءة الكتب والالعاب الالكترونية والعاب المغامرات بالإضافة إلى العلاقات الاجتماعية التي احرص على تواصلها.

* ماذا تقول في ختام الحوار؟

ـ أشكر كل من ساندني وساعدني للوصول الى انجازي أولهم والدي الحبيب الذي أعتبره قدوتي, وأشكر الدكتور عقيل وكل من يعمل في البارالمبية ومدربي الكابتن رحيم فالح وكل اعضاء اتحادي الذين يسعون معنا لتحقيق الحلم الاكبر البارالمبيات وطوكيو هي الهدف القادم.

* إعلام اللجنة البارالمبية