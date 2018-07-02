خالد جاسم يروي سيرة رائد الحداثة شاكر إسماعيل

إعلام الأولمبية

بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية العراقية، أنجز الزميل خالد جاسم مؤلفه الرياضي الجديد ( الشيخ والقلم .. شاكر إسماعيل .. رائد الحداثة في الصحافة الرياضية .. حكايات وسيرة حياة لم ترو) , وهذا الكتاب، الذي يعد الاصدار الثالث لجاسم بعد مؤلفيه ( التاريخ لن يبدأ غدا .. كواكب ونجوم في سماء الاعلام الرياضي ) بجزأيه الأول والثاني، قدم له الزميل الرائد الصحفي المعروف، صفاء العبد، ويقع في 285 صفحة من الحجم المتوسط، ويتضمن أحد عشر فصلا، تطرق فيها المؤلف الى مختلف المراحل الحياتية والمهنية للرائد الصحفي الراحل شاكر إسماعيل منذ الولادة حتى الممات، حيث تناول الفصل الأول الولادة والنشأة تحت ظلال الحرمان.

وركز في الفصل الثاني على الأدب والقصة التي كانت باكورة مشواره قبل إمتهان العمل الصحفي، بينما تناول الفصل الثالث عقد الخمسينيات من القرن العشرين بإعتباره عقد التحولات المهنية في مسيرة الراحل، فيما كان الفصل الرابع مكرسا لحقبة الستينيات بإعتبارها مرحلة النضج الاحترافي، وتحديدا في تجربتي جريدتي (الملعب) و(الملاعب)، ومتناقضات العلاقة مع رفيق دربه الراحل ابراهيم اسماعيل، بينما كان الفصل الخامس لحقبة السبعينيات في رحلات العمل الشاق والابداع، وفي الفصل السادس سرد المؤلف مسيرة الألقاب والصراعات والمواقف في حياة شاكر اسماعيل، وخصص الفصل السابع عن السفر والرحلات الصحفية والانطباعات التي سجلها شاكر اسماعيل.

ثم كرس المؤلف الفصل الثامن في جولة حرة في مقالات الرائد الصحفي شاكر اسماعيل في مختلف شؤون الرياضة والصحافة والحياة، كما كرست الفصول الأخرى لجوانب وحقائق وذكريات خافية في مسيرة شاكر اسماعيل بكل ما تحتويه من غرائب وطرائف وصبغة درامية، مع انطباعات وآراء أفراد عائلته في إضاءات وجدانية عن حياته وما كتب بحقه من قبل نخبة من الإعلاميين الرياضيين، كما يتضمن الكتاب صورا ووثائق نادرة متعلقة بجوانب حياتية ومهنية عديدة عن الفقيد الراحل.