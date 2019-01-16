قفزة في الصادرات الروسية غير النفطية في 2018

الصباح الجديد ـ وكالات:

نجحت روسيا بزيادة صادراتها من المواد الغذائية والزراعية خلال عام 2018 بنسبة 20% ، لتصل قيمتها إلى 25 مليار دولار، مسجلة بذلك مستوى قياسيا جديدا.

وذكر المركز الروسي للصادرات أن قيمة صادرات البلاد من غير مواد الخام بلغت خلال العام الماضي 148 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله منذ 2012.

وأوضح المركز أن القمح شكل ثلث صادرات المواد الغذائية والزراعية، مشيرا إلى أن مصر تصدرت لائحة مشتري المواد الغذائية والزراعية الروسية (1.78 مليار دولار)، تليها تركيا بفارق بسيط، فالصين (1.77 مليار دولار)، ومن ثم كوريا الجنوبية (1.46 مليار دولار).

وبلغ حجم الدعم الذي قدمته الحكومة الروسية لمجمع الصناعات الزراعية في 2018 نحو 238 مليار روبل لإعطاء زخم لهذا القطاع الحيوي، ومن المخطط تخصيص 300 مليار روبل للقطاع في 2019.

على صعيد آخر، قال رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف إن ابتعاد روسيا عن استخدام الدولار في تجارتها الخارجية لصالح الروبل وعملات أخرى يرجع للسياسة العدائية التي تتبعها واشنطن.

وجاء تصريح رئيس الوزراء الروسي على هامش مشاركته في منتدى «غايدار» الاقتصادي المنعقد حاليا في موسكو، مشيرا إلى أن بلاده قلصت بنحو ملحوظ استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية.

وكمثال على استغناء روسيا عن العملة الأميركية، قال مدفيديف إن إصدار السندات الدولية الأخير جرى باليورو، وذلك نتيجة لسياسة الولايات المتحدة العدائية.

وعن هيمنة الدولار على السوق المالية العالمية، عدها مدفيديف غير مقبولة، لافتا بأن سياسة الولايات المتحدة تقوض الثقة في عملتها الوطنية.

وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية الأميركية تسهم فقط في زيادة التوترات في الاقتصاد العالمي، في إشارة إلى حرب الرسوم الجمركية التي أشعلتها الإدارة الأميركية مع الكثير من دول العالم، وخاصة الصين والاتحاد الأوروبي.

وانطلق في موسكو اليوم منتدى «غايدار» الاقتصادي، تحت شعار «روسيا والعالم.. أهداف التنمية الوطنية والاتجاهات العالمية» .والذي يستمر حتى الخميس وسط مشاركة فعالة».