نيللي تنشر صوراً لمشاركتها بالباليه في موسكو

الصباح الجديد – وكالات:

شاركت الفنانة نيللي كريم، صور مع جمهورها لذكرياتها مع الباليه بعدد من اللقطات خلال رقصها للباليه في مسابقة دولية بموسكو.

ولاقت الصور التي نشرتها “نيللي”، عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام”، إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسألتها إحدى المعجبات عن أماكن لتدريب الباليه من خلال تعليق كتبت فيه ان ابنتها معجبة بها وتريد ان تسير على الطريق نفسه بتعلم الباليه، وطرحت عدة أسئلة عن العمر المناسب للبدء بالتدريب.

من ناحية أخرى تستعد نيللي لتحضير دورها في فيلم “الفيل الأزرق 2” والذي تشارك فيه مع كريم عبد العزيز، وقررت نيللي خوض التجربة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في أثناء عرضه بدور السينما.

جدير بالذكر أن الفنانة نيللي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل اختفاء مع كل من محمد ممدوح، وهشام سليم، والمؤلف أيمن مدحت، والمخرج أحمد مدحت.