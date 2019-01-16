طفلة عراقية تفوز بجائزة (تويوتا ) سيارة الاحلام العالمية

بغداد – خاص:

انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في العراق، والاهتمام بالموارد البشرية احتفلت شركة تويوتا بالرسامة العراقية “ميار فائز” التي فازت بجائزة سيارة الاحلام العالمية.

وقال رئيس العمليات في الشركة جونسوكي ياماتويا ان الجائزة تأتي لتعزيز التنافس بين الاطفال لرسم السيارة الافضل واختيار الشركة.

وبين اكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتورز ان رسم ميار فائز يحمل الكثير من الرغبة بمساعدة عائلتها ووالدها للحصول على حياة أفضل. الرسمة اوحت الي رغبة تويوتا بخلق عالم حيث يمكن للجميع التحرك بحرية باستعمال تويوتا كوسيلة تنقل ولهذا اخترت هذه الرسمة لتفوز بجائزة الرئيس اكيو تويودا.

يذكر ان شركة تويوتا موتورز اختارت الفائزين بالمسابقة من ضمن 650 ألف مشاركة من 76 بلد ومنطقة مختلفة، وتم دعوتها لليابان لحضور حفل توزيع الجوائز في نهاية 2018.

واشار الى ان تعزيز المنافسة يقود الى تطوير الموارد البشرية داخل العراق الذي يعرف بوفرتها، الامر الذي دفع الشركة الى ان تكون أقرب من المجتمع عبر التواصل مع الخبرات وتنميتها بهذه الطريقة، وبذلك تكون مساهما فاعلا في بناء اقتصاد العراق بالتفاعل مع فريق تويوتا تحتفل بالطفلة الفائزة بجائزة رسم لسيارة الاحلام.