“المركزي” يكشف عن حجم احتياطي العراق من العملة الصعبة

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس الثلاثاء، أن احتياطي البنك من العملة الصعبة يبلغ 48 مليار دولار، مشيرا الى ان العراق لن يلجأ الى تعويم العملة.

وقال العلاق في تصريح صحفي اطلعت عليه “الصباح الجديد”، إن “احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة حاليا يبلغ 48 مليار دولار”.

واشار العلاق الى ان “التعويم يصعب تطبيقه في العراق، باعتبار أن الحكومة تحتكر، بحكم الواقع، عرض الدولار والعملات الاجنبية”.

وتعويم العملة هو جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بنحو مباشر، وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.