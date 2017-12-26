الحكيم يشدد على ضرورة الإسراع بإعادة ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، امس الثلاثاء، أهمية مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف من خلالِ نشر مفاهيم الاعتدال والتسامح، مشددا على ضرورة الإسراع بإعادةِ ما تبقى من النازحين إلى مناطقِهم.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم استقبل،أمس، رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم”، لافتا الى ان “اللقاء ركز على أهميةِ مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف من خلالِ نشر مفاهيم الاعتدال والتسامح، مشددا على ضرورة الإسراع بإعادةِ ما تبقى من النازحين إلى مناطقِهم وتهيئةِ الظروف الأمنية والخدمية والاجتماعية لهم”.

واضاف ان “الطرفين اكدا على أهميةِ إجراء الانتخابات في موعدِها المحدد والذي سيحققُ استقراراً سياسياً في البلادِ”.

، مبينا ان “المشاريعَ الوطنيةَ القادرةَ على تعزيزِ التعايش السلميَ وحمايةِ التعددية والتداولِ السلميّ للسلطةِ هي الحلُ الأمثلُ للمرحلةِ المقبلةِ”.

وبشأن التطوراتِ في ملفِ القدس الشريف اشار البيان إلى أنَّ “قضيةَ فلسطين كانتْ وما تزال هي القضيةُ الأُولى للمسلمين والدفاع عنها هو شعورُ الانتماء إلى العالمِ الإسلامي، مطالبا بـ”أنْ تكونَ هناك وقفةٌ حقيقةٌ معها إسلامياً وعالمياً”.