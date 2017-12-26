  • الثلاثاء , 26 ديسمبر 2017
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الحكيم يشدد على ضرورة الإسراع بإعادة ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم

الحكيم يشدد على ضرورة الإسراع بإعادة ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، امس الثلاثاء، أهمية مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف من خلالِ نشر مفاهيم الاعتدال والتسامح، مشددا على ضرورة الإسراع بإعادةِ ما تبقى من النازحين إلى مناطقِهم.
وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم استقبل،أمس، رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم”، لافتا الى ان “اللقاء ركز على أهميةِ مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف من خلالِ نشر مفاهيم الاعتدال والتسامح، مشددا على ضرورة الإسراع بإعادةِ ما تبقى من النازحين إلى مناطقِهم وتهيئةِ الظروف الأمنية والخدمية والاجتماعية لهم”.
واضاف ان “الطرفين اكدا على أهميةِ إجراء الانتخابات في موعدِها المحدد والذي سيحققُ استقراراً سياسياً في البلادِ”.
، مبينا ان “المشاريعَ الوطنيةَ القادرةَ على تعزيزِ التعايش السلميَ وحمايةِ التعددية والتداولِ السلميّ للسلطةِ هي الحلُ الأمثلُ للمرحلةِ المقبلةِ”.
وبشأن التطوراتِ في ملفِ القدس الشريف اشار البيان إلى أنَّ “قضيةَ فلسطين كانتْ وما تزال هي القضيةُ الأُولى للمسلمين والدفاع عنها هو شعورُ الانتماء إلى العالمِ الإسلامي، مطالبا بـ”أنْ تكونَ هناك وقفةٌ حقيقةٌ معها إسلامياً وعالمياً”.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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