عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش من ديالى إلى حدود بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، امس الثلاثاء، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش جنوب ديالى وصولا الى حدود بغداد.

وقال العزاوي في تصريح صحفي إن “قوات امنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد بإسناد طيران الجيش انطلقت امس، بعملية عسكرية واسعة من محورين لتعقب وملاحقة خلايا داعش واوكارها في مناطق جنوب ناحيتي بهرز وكنعان (جنوب ديالى) وصولا الى حدود عمليات بغداد”.

وأضاف أن “العملية ضمن استراتيجية عمليات دجلة في تعزيز الامن والهدف منها تطمين الاهالي في تلك المناطق، وتمشيط كافة الاراضي الواسعة بحثا عن بقايا الخلايا الارهابية لمنعها من الحصول على موطئ قدم فيها”.

وكانت قيادة عمليات دجلة قد نفذت في وقت سابق عمليات استباقية لملاحة عناصر داعش في العديد من مناطق نائية في محافظة ديالى .

وأفادت مصادر أمنية، بتنفيذ عمليات استباقية لملاحقة عناصر داعش جنوب بهرز وكنعان، في محافظة ديالى.

وأضافت أن “العمليات أسفرت عن تفكيك ثلاث عبوات ناسفة وتفجير عدد آخر من العبوات”، وأشار إلى أن “العملية تضمنت ملاحقة مطلوبين قضائيًا وفق المادة 4 إرهاب”.