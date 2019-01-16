تحقيق نينوى تصدق أقوال إرهابي اعترف بالاشتراك في قتل قاض

بغداد – الصباح الجديد :

صدقت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب اعترافات متهم بالانتماء للتنظيمات الارهابية واشتراكه بعدة عمليات اجرامية ابرزها قتل قاض نحراً في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن “المتهم القي القبض عليه من قبل الاجهزة الأمنية لانتمائه للتنظيمات الارهابية واشتراكه بالهجوم على ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين خلال سيطرة داعش الارهابي على المدينة عام 2014”.

وأضاف البيان أن “المتهم اشترك بالعديد من العمليات الاجرامية ابرزها قيامه بقتل قاض بنحره بواسطة سكين ورمي جثته عند السيطرة على الناحية وكذلك اسر خمسة جنود وإعدامهم”.

وزاد ان “المتهم اشترك بالهجوم على احد مراكز الشرطة في الناحية وتفجير منازل الضباط و المنتسبين والصحوات من اهالي الناحية ممن شارك بالقتال ضدهم اثناء دخولهم التنظيمات الارهابية”، مشيراً الى ان “المحكمة صدقت اعترافات المتهم واتخذت الإجراءات كافة بحقه وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب”.