الصناعة تعتزم سد 25 % من حاجة البطاقة التموينية الى الزيت

بغداد – الصباح الجديد:

تستعد وزارة الصناعة والمعادن، لتصدير زيت الذرة الى أفريقيا، فيما ابدت استعدادها لسد احتياجات البطاقة التموينية بنسبة 25%.

وقال وكيل مدير الشركة العامة للمنتوجات الغذائية، نصر الدين محمد، إنه «استطعنا اقامة معمل للزيوت النباتية في العمارة وسيفتتح قريبا لانتاج زيت (علامة البنت) وهي علامتنا المعروفة».

وأضاف محمد، أن «الطاقة الانتاجية لهذا المعمل ( 50 الف طن ) سنويا ونعمل على رفع الطاقة الانتاجية الى ( 100 الف طن سنويا)، واعلنا استعدادنا لتجهيز البطاقة التموينية»، مبينا «شركتنا حالياً بصدد توقيع العقد مع وزارة التجارة لتجهيزها بكمية ( 100 الف طن سنويا ) وهذه الكمية تشكل 25 بالمئة من البطاقة التموينية، وفي السنوات اللاحقة سـوف تـزداد النسبـة».

وأضاف: «نعمل حالياً على انتاج زيت الذرة الذي يعد سعره اغلى من زيت زهرة الشمس وسندخل به الأسواق في النصف الثاني من هذا العام كما من المؤمل ان يتم تصديره ايضا الى افريقيا».