العراق يتصدر قائمة مصدري النفط للهند للعام الثاني على التوالي

الصباح الجديد-وكالات:

أظهرت بيانات لتتبع الناقلات اطلعت عليها وكالة رويترز أن الهند زادت وارداتها من النفط الخام بنسبة 4.8 في المائة في 2018 إلى مستوى قياسي بلغ 4.58 مليون برميل يوميا، بينما عززت البلاد المشتريات لتغذية قدراتها التكريرية المتنامية.

وكشفت البيانات أنه في ديسمبر (كانون الأول)، بلغ إجمالي واردات البلاد من النفط 4.86 مليون برميل يوميا، بزيادة نحو 15 في المائة مقارنة مع الشهر السابق ومرتفعة نحو 11 في المائة مقارنة مع مستواها قبل عام.

وفي 2018 واصل العراق تصدر موردي النفط إلى الهند على أساس سنوي للعام الثاني على التوالي، فيما حافظت السعودية على المركز الثاني وفقا لما أظهرته البيانات.

وظلت إيران ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند في 2018، وتظهر البيانات أن إجمالي واردات الهند من إيران في 2018 بلغ نحو 531 ألف برميل يوميا، بزيادة قدرها 13 في المائة على أساس سنوي.

وظلت منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد للنفط إلى الهند، مع ارتفاع حصة المنطقة في الواردات إلى نحو 65 في المائة من 63 في المائة قبل عام. وانخفضت واردات النفط الهندية من أفريقيا قليلا لتمثل نحو 14.5 في المائة من إجمالي الواردات.

وبحسب بيانات وزارة البترول الهندية فقد زاد الطلب على الوقود في البلاد بـ3.2 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبلغ حجم الطلب على الوقود 18.5 مليون طن، وكانت مبيعات البنزين أعلى 10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصلت إلى 2.4 مليون طن.

وزادت مبيعات غاز الطهي بـ5.6 في المائة إلى 2.17 مليون طن، بينما ارتفعت مبيعات النفط بـ10.7 في المائة إلى 1.23 مليون طن.

وزادت مبيعات القار، المستخدم في صناعة الطرق، بـ1.9 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات زيت الوقود بـ6.5 في المائة.

وكان وزير النفط الهندي، دارمندرا برادهان، قال قبل أيام إن الحكومة الهندية تدرس إمكانية اتخاذ عدة خطوات لتعزيز إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

يشار الى ان الصباح الجديد، كانت نشرت في آذار من العام الماضي تقريرا، أفادت فيه ان 60% من انتاج الخام العراقي ستذهب الى كبرى الدول في اسيا، وجاء في التقرير ان

شركة تسويق النفط «سومو» كشفت عن إن 60 بالمئة من صادرات النفط الخام العراقية تتجه إلى آسيا، قال مدير عام الشركة إن العراق يسعى للاستحواذ على حصة أكبر في الأسواق الآسيوية من خلال ستراتيجية جديدة للمشروعات المشتركة.

وأعلن علاء خضير الياسري في ورشة نظمتها الشركة في بغداد عن (آليات تسويق النفط الخام ومعايير مبادرة الشفافية الدولية وآليات تعميمها)، أن «سومو تسعى لتوقيع مشروعات مشتركة مع شركات آسيوية من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية في إطار استهداف أسواق القارة».

وفي حين أكد الياسري إن «60 بالمئة من صادرات النفط الخام العراقية تتجه بالفعل إلى آسيا، اوضح أن «العراق وقع عقودا طويلة الأمد لتوريد الخام مع شركات طاقة هندية كبيرة من بينها ريلاينس ليظل مورّدا كبيرا للخام إلى الهند في 2018».