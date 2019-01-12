إيران وكوريا الجنوبية يلحقان بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس آسيا

أستراليا تستعيد توازنها بفوز مستحق على فلسطين

أبو ظبي ـ وكالات:

حسم المنتخب الإيراني تأهله إلى دور الستة عشر (ثمن النهائي) ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، المقامة حاليا بالإمارات، بعدما تغلب على نظيره الفيتنامي 2 ـ 0، أمس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

ويدين المنتخب الإيراني بفضل كبير في الفوز للاعبه المتألق سردار أزمون، الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 38 و69 من المباراة، التي أقيمت على ملعب استاد «آل نهيان» بنادي الوحدة في أبوظبي.

ورفع المنتخب الإيراني، الذي كان قد افتتح مشواره في البطولة بانتصار ساحق على نظيره اليمني 5 ـ 0، رصيده بذلك إلى 6 نقاط منفردا بصدارة المجموعة.

إلى ذلك، بلغت كوريا الجنوبية دور الـ16 من كأس آسيا – الإمارات 2019 لكرة القدم، بعد فوزها على قيرغيزستان 1-صفر، أول أمس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.وعلى ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، سجل كيم مين جاي هدف الفوز لكوريا الجنوبية (41).. وتصدرت الصين الترتيب بست نقاط وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، فيما بقيت الفيليبين وقيرغيزستان من دون رصيد بعد تعرضهما لخسارة ثانية.

ويتأهل بطل ووصيف كلّ من المجموعات الست إلى الدور التالي مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.وتقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في 16 الحالي، فتلتقي كوريا الجنوبية مع الصين لتحديد المتصدر، وتلعب قيرغيزستان مع الفيليبين.

وعلى غرار مباراتها الأولى أمام الفيليبين لم تستثمر كوريا الجنوبية سيطرتها المطلقة على المجريات في تسجيل أكثر من هدف رغم الفرص الكثيرة التي سنحت لها. وخاضت مباراتها الثانية والأخيرة قبل أن ينضم إليها نجمها سون هيونغ-مين المحترف مع توتنهام الإنكليزي.

وسجلت كوريا هدفها الوحيد عبر كيم مين جاي بعدما قفز لركنية من فوق مدافع قيرغيزستان كوتمان كاديربيكوف وحوّل الكرة رأسية (41).

وعاند الحظ كوريا الجنوبية ثلاث مرات بعدما أصابت كرات لاعبيها العارضة مرتين والقائم مرة واحدة.

وكان هوانغ أوي جو ارتقى لكرة عالية لكنها أصابت العارضة ونزلت على خط مرمى قيرغيزستان ثم تمّ إبعادها (68)، قبل أن يعاند الحظ اللاعب نفسه بعدما أصابت تسديدته القوية يد الحارس كوتمان قادربيكوف ثم القائم (72). وأكمل هوانغ هي تسان مسلسل سوء الحظ لكوريا الجنوبية بعدما أصاب العارضة وهو في وضعية جيدة للتسجيل (76).

من جانبه، استعاد المنتخب الأسترالي توازنه في كأس آسيا – الإمارات 2019 لكرة القدم بتغلبه أول أمس على نظيره الفلسطيني 3-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل ثلاثية استراليا كل من جايمي ماكلارن (دق 18) واوير مابيل (21) والبديل أبوستولوس جيانو (90).وارتقى منتخب «الكنغر» الى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبات بحاجة الى نقطة التعادل في مواجهته الأخيرة مع سوريا ليضمن تأهله إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد فلسطين الأخير عند نقطة واحدة حصدها بتعادله مع سوريا في المباراة الأولى.

من جهته، ضمن الأردن (6 نقاط) الصدارة، حتى بحال خسارته المباراة الأخيرة ضد فلسطين وفوز أستراليا على سوريا، إذ ستؤول الأفضلية لـ «النشامى» بفارق المواجهات المباشرة بعد فوزهم على «سوكروز».وتخوض أستراليا البطولة بعد اعتزال نجميها تيم كايهل وميلي يدينياك وإصابة نجوم الفريق آرون موي ودانيال آرزاني ومارتن بويل وماثيو ليكي المتواجد في التشكيلة.

وبعد انضمامها إلى آسيا قادمة من أوقيانيا عام 2006، بلغت استراليا ربع النهائي في 2007، ثم خسرت نهائي 2011 أمام اليابان بعد التمديد قبل أن تكمل مشوارها التصاعدي وتتوج على أرضها في المحاولة الثالثة.

وكان منتخب فلسطين قد حقق نقطته الأولى في تاريخ النهائيات بتعادله مع سوريا افتتاحا، وذلك بعد ثلاث هزائم في نسخة أستراليا 2015.