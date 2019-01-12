سبيرز يتخطى ثاندر في دوري السلة الأمريكي

تويتر يقتحم المنافسات بفكرة جذابة

نيويورك ـ وكالات:

حقق لاماركوس ألدريدج، أفضل رقم في مسيرته، حيث سجل 56 نقطة ليقود سان أنطونيو سبيرز إلى الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 154-147، أمس الخميس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحسمت المباراة بالوقت الإضافي الذي سجل ألدريدج خلال شوطه الثاني، 7 نقاط، وأضاف ديريك وايت أربع نقاط لتنتهي المواجهة بانتصار مثير لسبيرز.ورفع سبيرز عدد انتصاراته بذلك إلى 25، مقابل 18 هزيمة محتلا المركز الثالث بمجموعة المنطقة الغربية.

وكان راسيل ويستبروك أبرز عناصر ثاندر خلال المباراة، وسجل 24 نقطة و24 متابعة و13 تمريرة حاسمة، لكن الفريق مني بالهزيمة الـ 16 له هذا الموسم مقابل 25 انتصارًا.

وأحرز نيكولا جوكيتش 18 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليقود دنفر ناجتس إلى الفوز على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 121-100.وتغلب ميامي هيت على بوسطن سلتيكس 115-99، وساكرامنتو كينجز على ديترويت بيستونز 112-102.وقاد بادي هيلد، قائمة المسجلين في كينجز، برصيد 18 نقطة.

وفي مبراة ثانية، سجل ماركوس موريس 22 نقطة و8 متابعات، ليقود فريقه بوسطن سلتيكس للفوز على إنديانا بيسرز بنتيجة 135-108،ضمن منافسات دوري السلة الأمريكي للمحترفين.وسجل كيري إيرفينج 12 نقطة، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في الشوط الرابع.

وفي مباراة ثانية، سجل جيانيس أنتيتوكونمبو 27 نقطة و21 متابعة، ليساهم في فوز فريقه ميلواكي بكس على هيوستن روكتس بنتيجة 116-109.وفاز واشنطن ويزاردز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 123-106.

وسجل برادلي بيال 14 نقطة متتالية في الشوط الرابع، وأنهى المباراة مسجلًا 34 نقطة ليساهم بشكل كبير في فوز فريقه واشنطن ويزاردز.

وفي بقية المباريات، فاز بروكلين نيتس على أتلانتا هوكس بنتيجة 116-100، ونيو أورليانز بيليكانز على كليفلاند كافالييرز بنتيجة 140-124.كما فاز يوتا جاز على أورلاندو ماجيك، وتغلب بورتلاند ترايل بليزيرز على شيكاغو بولز.

وحقق تورونتو رابتورز، الانتصار الثالث على التوالي والسادس بالمباريات التي يخوضها على ملعبه، وتغلب على أتلانتا هوكس (104-101)، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كاوي ليونارد، 31 نقطة، وأضاف زميله باسكال سياكام 13 نقطة، و10 متابعات، ليحقق رابتورز الانتصار رقم 31 له هذا الموسم، مقابل 12 هزيمة، متصدرًا مجموعة المنطقة الغربية.ورفع حامل اللقب جولدن ستيت واريورز، متصدر مجموعة المنطقة الغربية، عدد انتصاراته لـ27، مقابل 14 هزيمة بعدما تغلب على نيويورك نيكس (122-95).وأحرز تاديوس يانج، 26 نقطة، وأضاف بويان بوجدانوفيتش 23 نقطة، ليتغلب إنديانا بيسرز على مضيفه كليفلاند كافاليرز (123-115).

وفي مباريات أخرى، تغلب لوس أنجليس كليبرز، على تشارلوت هورينتس (128-109)، وفينيكس صنز على ساكرامنتو كينجز (115-111)، ومينيسوتا تيمبروولفز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر (119-117)، ودنفر ناجتس على مضيفه ميامي هيت (103-99)، وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على واشنطن ويزاردز (132-115).

من جانب اخر، أعلن موقع «تويتر» توصله لاتفاق مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية لبث الأشواط الثانية من المباريات مجانًا من خلال التركيز على لاعب واحد يختاره المشجعون قبلها عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الشركة خلال معرض إلكترونيات المستهلك في لاس فيجاس (نيفادا، الولايات المتحدة)، أن هذه التجربة ستبدأ بمباراة «كل النجوم» في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم 17 شباط المقبل.

وتسعى الشركة من خلال ذلك لتعزيز خدماتها الخاصة بالفيديو وأن تصبح منصة مرجعية لعشاق الرياضة.وخلال الشوط الأول من المباريات، سيضطر المشاهدون لمتابعة التلفاز، ولكن سيكون بوسعهم التصويت على حساب تويتر @NBAonTNT لاختيار اللاعب الذين يرغبون في متابعته خلال الشوط الثاني.

وستتم متابعة اللاعب الذي يحصل على أعلى الأصوات بمجرد استئناف اللقاء وحتى النهاية من خلال كاميرا «iso-cam» ستبث عبر «تويتر» بشكل مجاني.