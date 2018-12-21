تخطيط أولي لأعادة اعمار الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:

ترأس وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكَين ريكاني اجتماعا موسعاً في مقر الوزارة مع خبراء برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، لعرض اطار التخطيط الاولي لأعادة اعمار مدينة الموصل في محافظة نينوى.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التخطيط الاولي لأعادة اعمار مدينة الموصل عبر عرض تعريفي عن المحافظة وتقييم احتياجاتها من المشاريع الخدمية والبنى التحتية وما يتوفر من جهود الاعمار لتحديد الفجوة التي ينبغي تداركها.

واكد الوزير الحاجة الى تشكيل مجلس موحد يضم كافة الجهات المعنية بعملية تخطيط اعادة اعمار مدينة الموصل للتنسيق بينه ووكالات الامم المتحدة وصياغة رؤية رسمية لأعادة الاعمار والانتعاش.

وبين الوزير ان اطار التخطيط الاولي لأعادة اعمار الموصل يتضمن جزئين الاول مخصص لأعمار المدينة القديمة، والجزء الثاني للموصل الكبرى.. وهذا يجب ان لا يكون بمعزل عن السياق الاقليمي والوطني ، مشيرا الى ان هناك تعاونا وتنسيقا مع اليونسكو فيما يخص جهود الوزارة لاعادة اعمار المدينة القديمة كونها جزءا من التراث العالمي .