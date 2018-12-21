النفط”.. حفر 40 بئرا نفطية في مجنون واحكام ادارته بالجهد الوطني

بغداد – الصباح الجديد:

وقعت وزارة النفط عقدا لحفر أربعين بئرا نفطية في حقل مجنون العملاق جنوبي البلاد، تتولاه شركة شلمبرجر الدولية.

وأورد بيان للوزارة تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان هذا العقد يستهدف تعزيز انتاج الحقل.

وأضاف البيان ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر غضبان:” اكد حرص الوزارة على المضي في تنفيذ خططها لتطوير حقل مجنون النفطي بالجهد الوطني خلال حضوره مراسم توقيع عقدين، الاول لحفر 40 بئرا نفطيا في الحقل بين شركة نفط البصرة وشركة شلمبرجر ، والثاني توقيع عقد تنفيذ المسح الزلزالي بالابعاد الثلاثة والبعدين للحقل بين شركة نفط البصرة وشركة الاستكشافات النفطية “. وأضاف البيان ان ” الغضبان قال في كلمة له على هامش مراسم التوقيع ان “حقل مجنون من الحقول العملاقة لامتلاكه امكانيات انتاجية كبيرة وان توقيع العقدين يأتي للنهوض بمعدلات الانتاج في الحقل.

فضلا عن احكام الادارة الفنية للحقل بالجهد الوطني بعد ان انسحبت شركة شل من تنفيذ التزاماتها لتطوير الحقل” ، موضحا ان “حفر 40 بئرا ستعظم معدلات الانتاج في الحقل التي بدورها ستوفر الايرادات المالية الاضافية لخزينة الدولة” .

واضاف ان “تنفيذ المسوحات الزلزالية لحقل مجنون من قبل شركة الاستكشافات النفطية باسلوب الابعاد الثلاثة سيؤمن المعلومات الدقيقة لشركة نفط البصرة وسيمكنها من النهوض بواقع الانتاج في الحقل وزيادة الطاقات الانتاجية واستخلاص النفط بافضل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بجهد وطني خالص “.

من جهته قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية نشوان محمد نوري ان “العقد الموقع مع شركة نفط البصرة يعد من العقود الكبيرة التي تنفذها الشركة بإمكانياتها الوطنية، وسيتم تنفيذ المسوحات بأسلوب الابعاد الثلاثة والبعدين لنتمكن من الحصول على معلومات دقيقة لتوضيح الصورة التركيبية للحقل وتحديد امتدادات الرقع النفطية”، مشيرا الى ان “مدة تنفيذ العقد 19 شهرا، مؤكدا ان توفر الامكانات الحقلية والفنية والمختبرية لدى الشركة مكنها من تنفيذ العديد من العقود مع شركات التراخيص في العراق”.

يذكر ان حقل مجنون، من الحقول النفطية العملاقة في العراق وتبلغ الطاقة الانتاجية الحالية فيه اكثر من 240 الف برميل باليوم ، واعلنت وزارة النفط عن تطوير الحقل بالجهد الوطني بعد ان انسحبت شركة شل العالمية من تنفيذ عقد تطوير الحقل الذي فازت به ضمن جولات التراخيص البترولية.