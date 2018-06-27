الملف الأمني

اعتقال 14 مطلوباً بتهم إرهابية وجنائية في ديالى * العثورعلى نفق ومعمل لتصنيع العبوات في كركوك

استهداف دورية للشرطة بعبوة ناسفة شرقي تكريت * قوات من الشرطة تنفذ عملية أمنية جنوبي الناصرية

بغداد – اعتقال مطلوبين

ذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني امس الثلاثاء ان ثلاثة مطلوبين اعتقلوا في عدد من مناطق العاصمة بغداد .

وقال الناطق العميد يحيى رسول إن “مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن المنتشرة في سيطرة الصقور القت القبض على مطلوبين اثنين احدهما مطلوب الى جهاز المخابرات العراقي على وفق المادة 1/4 ارهاب والآخر الى مكافحة ارهاب صلاح الدين”، مضيفا أن المفارز المتواجدة في سيطرة السلاميات وبالتنسيق مع اللواء الخامس بالشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين الى جهاز المخابرات العراقي على وفق المادة 1/4 ارهاب حيث تبين انه احد الهاربين من سجن بادوش”.

ديالى – عمليات دهم

افاد المتحدث باسم شرطة محافظة ديالى امس الثلاثاء بان قوات امنية القت بعمليات دهم وتفتيش القبض على 14 مطلوباً للقضاء بتهم ارهابية وجنائية.

وقال العقيد غالب عطية ان “دوريات ومفارز من اقسام مكافحة الاجرام وقسم شرطة بعقوبة والمنصورية وقرة تبه، تمكنت بعمليات دهم وتفتيش من القاء القبض على 14 مطلوبا على قضايا ارهابية وجنائية في مناطق مختلفة من المحافظة .

كركوك – ضبط مصنع للعبوات

اكد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الثلاثاء، العثورعلى نفق ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة في المحافظة .

وذكر المصدر ان “قوات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك تمكنت من خلال تفتش القرى من اتلاف عبوتين ناسفتين والعثورعلى نفق ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة مع ملابس زي قندهاري تابعة لداعش” ، مشيرا الى العثور ايضا على عجلة حمل نوع كيا تابعة لداعش الارهابي، اضافة الى 8 قنابر هاون مختلفة وعتاد دوشكة عدد ٢٠٠٠ اطلاقة غير صالحة ونحو 20 كغم من مادة الـ “TNT.

صلاح الدين – استهداف دورية

افاد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاثنين، بأن اربعة عناصر من الشرطة اصيبوا بتفجير عبوة ناسفة شرقي مدينة تكريت.

وقال المصدر ان “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب حقل علاس شرقي مدينة تكريت، انفجرت لدى مرور دورية للشرطة، ما اسفر عن اصابة اربعة من عناصرها بجروح” ، مضيفا ان “قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

الانبار – اعتقال ارهابيين

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الثلاثاء، القاء القبض على ارهابيين اثنين بالصقلاوية في الانبار.

وقال المصدر ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة 51 الفرقة 14 واستمرار لفعالياتها القائمة على ملاحقة وتعقب ما تبقى من داعش وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على ارهابيين اثنين بمنطقة البو شجل في الصقلاوية – الانبار” ، مشيراً الى ان “المتهمين هما من المطلوبين للقضاء على وفق احكام المادة 1/4 إرهاب”.

النجف – اعتقال مطلوبين

كشف مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف امس الثلاثاء، القاء القبض على 9 مطلوبين على وفق مواد قانونية في اماكن متفرقة من المحافظة .

وذكر المصدر ان “مكافحة اجرام النجف تمكنت من القاء القبض على 9 مطلوبين على وفق مواد قانونية مختلفة في أماكن متفرقة من المحافظة” ، مشيرا الى إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل” .

الديوانية – حملة واسعة

افاد مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس الثلاثاء، ان قوات امنية قامت بحملة واسعة اسفرت عن القاء القبض على 10 مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في المحافظة.

وقال المصدر ان “دوريات ومفارز مركز الشافعية والدغارة والشنافية وعفك والاصلاح، نفذت حملة واسعة لمتابعة تنفيذ اوامر القاء القبض الصادرة من القضاء، القت من خلالها القبض على 6 متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم”.

ذي قار – عملية امنية

كشف مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الثلاثاء ان قوات من الشرطة نفذت عملية امنية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر ان “قيادة شرطة محافظة ذي قار، نفذت عملية أمنية بناحية العكيكة التابعة اداريا لقضاء سوق الشيوخ بهدف ملاحقة المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات القاء قبض قضائية” ، مضيفا ان قوات من مديرية قسم شرطة سوق الشيوخ وسرية سوات فريق الأسلحة والتكتيكات الخاصة شاركت في هذه العملية ، اضافة الى تفتيش المناطق الزراعية والقصبات في الناحية”.