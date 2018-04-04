الصباح الجديد – وكالات: حرص زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على الترحيب بمطربين من كوريا الجنوبية قاموا بإحياء حفل تحت عنوان “الربيع قادم” في بيونج يانج. وحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وزوجته، حفلا هو الأول في بلده لفنانين كوريين جنوبيين منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ...
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  • الأربعاء , 4 أبريل 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الربيع قادم من كوريا الجنوبية الى كوريا الشمالية

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الصباح الجديد – وكالات:
حرص زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على الترحيب بمطربين من كوريا الجنوبية قاموا بإحياء حفل تحت عنوان “الربيع قادم” في بيونج يانج.
وحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وزوجته، حفلا هو الأول في بلده لفنانين كوريين جنوبيين منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن وزارة الثقافة.
وأقيم الحفل بالمسرح الكبير في بيونج يانج، الذي يتّسع لألف و500 شخصا، ويأتي هذا الحفل في مرحلة من الهدوء، تلت سنوات من تصاعد التوتر بين الجارين اللدودين بسبب التجارب الصاروخية والنووية لبيونج يانج، وضمن مبادرات التهدئة مع قرب انعقاد قمة بينهما هذا الشهر.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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