الربيع قادم من كوريا الجنوبية الى كوريا الشمالية

الصباح الجديد – وكالات:

حرص زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على الترحيب بمطربين من كوريا الجنوبية قاموا بإحياء حفل تحت عنوان “الربيع قادم” في بيونج يانج.

وحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وزوجته، حفلا هو الأول في بلده لفنانين كوريين جنوبيين منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن وزارة الثقافة.

وأقيم الحفل بالمسرح الكبير في بيونج يانج، الذي يتّسع لألف و500 شخصا، ويأتي هذا الحفل في مرحلة من الهدوء، تلت سنوات من تصاعد التوتر بين الجارين اللدودين بسبب التجارب الصاروخية والنووية لبيونج يانج، وضمن مبادرات التهدئة مع قرب انعقاد قمة بينهما هذا الشهر.