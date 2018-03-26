مفوضية الانتخابات تنفي إمكانية التزوير في الاقتراع المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، الانباء التي روجتها بعض وسائل الاعلام من احتمال حدوث تزوير في عملية الاقتراع المقبلة.

وقال بيان المجلس الذي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نقلت اخبارا متعددة بعضها مفبركة والاخرى تحمل طابعا يسهم في التشويش على ارادة الناخب والعملية الانتخابية برمتها”.

ونبه البيان “الناخبين والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى توخي الحذر من الحالات الشاذة التي تسعى الى التشويش على العملية الانتخابية واظهار المفاسد من خلال تبني البعض من المسيئين الذين يعملون بشكل ممنهج مستغلين عدم دراية البعض من المواطنين بالأنظمة والاجراءات التي وضعتها المفوضية والاتجار بأصوات الناخبين من اجل الحصول على الاموال الحرام”.

وتابع البيان ان “مفوضية الانتخابات تحذر المواطنين كافة من هؤلاء المتلاعبين كما ستستخدم حقها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين كافة والناخبين بشكل خاص من هؤلاء السراق والفاسدين”.