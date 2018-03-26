الحكيم يدعو الى الإسراع بإعادة النازحين وتأمين مشاركتهم في الانتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا السيد عمار الحكيم، إلى الإسراعِ بإعادةِ جميع النازحين إلى ديارِهم وتأمينِ مشاركتهم في الانتخاباتِ، كما تمَّ التأكيدُ على أنَّ الانتخاباتِ المقبلة فرصةٌ للذهابِ إلى مرحلةِ الاستقرار والبناء.

وأكد الحكيم أنَّ “الانتصاراتِ التي تحققتْ تلزمُ الجميع بالحفاظِ عليها والذهابِ نحو تحقيق الانتصار في بناءِ الدولة”.

جاء ذلك في لقاء السيد عمار الحكيم مع رئيس حزب الحل جمال الكربولي لبحث مستجداتِ الوضع السياسيّ والاستحقاقَ الانتخابيِ القادم.

وذكر بيان لمكتب رئاسة التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن السيد عمار الحكيم والكربولي بحثا “مشروعَ الأغلبية الوطنية، فضلاً عن التنسيقِ المشترك بين الحلِّ والحكمةِ سياسياً ونيابياً، والواقعِ في مدينةِ الأنبار وإعادةِ النازحين”.