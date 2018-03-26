بغداد ـ الصباح الجديد: دعا السيد عمار الحكيم، إلى الإسراعِ بإعادةِ جميع النازحين إلى ديارِهم وتأمينِ مشاركتهم في الانتخاباتِ، كما تمَّ التأكيدُ على أنَّ الانتخاباتِ المقبلة فرصةٌ للذهابِ إلى مرحلةِ الاستقرار والبناء. وأكد الحكيم أنَّ “الانتصاراتِ التي تحققتْ تلزمُ الجميع بالحفاظِ عليها والذهابِ نحو تحقيق الانتصار في بناءِ الدولة”. جاء ذلك في لقاء السيد عمار ...
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  • الإثنين , 26 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • الحكيم يدعو الى الإسراع بإعادة النازحين وتأمين مشاركتهم في الانتخابات

الحكيم يدعو الى الإسراع بإعادة النازحين وتأمين مشاركتهم في الانتخابات

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا السيد عمار الحكيم، إلى الإسراعِ بإعادةِ جميع النازحين إلى ديارِهم وتأمينِ مشاركتهم في الانتخاباتِ، كما تمَّ التأكيدُ على أنَّ الانتخاباتِ المقبلة فرصةٌ للذهابِ إلى مرحلةِ الاستقرار والبناء.
وأكد الحكيم أنَّ “الانتصاراتِ التي تحققتْ تلزمُ الجميع بالحفاظِ عليها والذهابِ نحو تحقيق الانتصار في بناءِ الدولة”.
جاء ذلك في لقاء السيد عمار الحكيم مع رئيس حزب الحل جمال الكربولي لبحث مستجداتِ الوضع السياسيّ والاستحقاقَ الانتخابيِ القادم.
وذكر بيان لمكتب رئاسة التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن السيد عمار الحكيم والكربولي بحثا “مشروعَ الأغلبية الوطنية، فضلاً عن التنسيقِ المشترك بين الحلِّ والحكمةِ سياسياً ونيابياً، والواقعِ في مدينةِ الأنبار وإعادةِ النازحين”.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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