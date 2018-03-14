مسيرة احتفالية في عيد الربيع الصيني في “سيتي ووك”

الصباح الجديد – وكالات:

عرض متكامل لفعاليات متنوعة ومسيرة احتفالية وأعمالها التحضيرية بمناسبة عيد الربيع الصيني لعام 2018 في دبي، لأكثر من 60 صحفياً من وسائل الإعلام الصينية والمحلية والأجنبية، استعرضته القنصلية الصينية العامة في دبي، أول من أمس في سيتي ووك مع شركة «مِراس» وشرطة دبي، بحضور لي لينغ بينغ القنصل العام الصيني في دبي، وأسامة الأيوب الرئيس التنفيذي لشركة «مِراس»، والعميد جاسم خليل ميرزا مدير إدارة التوعية لشرطة دبي.

وقدمت لي لينغ بينغ عرضاً مفصلاً لخلفيات واعتبارات مسيرة عيد الربيع الكبيرة التي ستعقد للمرة الأولى في دبي وتنطلق اليوم، حيث أوضحت أن عيد الربيع يضاهي في أهميته الأعياد الرئيسية لدى مختلف الشعوب، وهو أهم الأعياد التقليدية بالنسبة للصين وأبناء الشعب الصيني، ويحمل في جوهره دلالات ثقافية للوحدة ولم الشمل والألفة والمودة والإمتنان والوئام والمشاركة.

وأعلنت القنصل العام الصيني في دبي أن عيد الربيع هذا العام كان بمبادرة من القنصلية العامة في دبي وبدعم ومساعدة كاملة من شركة «مِراس» وشرطة دبي لتنظيم مسيرة احتفالية كبيرة بمناسبة عيد الربيع اليوم في «سيتي ووك»، ستضم أكثر من 1000 مواطن صيني وعدداً من العاملين بالمؤسسات الصينية ولفيف من الأصدقاء الأجانب، ومشاركة الفرقة الموسيقية من شرطة دبي والسيارات المزينة بالزهور وسلاح الفرسان، ومن بين المشاركين 30 فرقة فنية ستقدم للجمهور عروض الأزياء الوطنية والفنون التقليدية وفنون الدفاع عن النفس تاي تشي وأوبرا بكين وغيرها.