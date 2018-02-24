السعودية: ندعم العراق بكل السبل لضمان عدم عودة “داعش”

متابعة الصباح الجديد:

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده تدعم العراق “بكل السبل”.

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي، إن المملكة تحرص على استقرار العراق، ووقوفها الدائم معه بكل أطيافه وأعراقه.

وشدد على ما يربط البلدين من علاقات تاريخية وروابط القربى والجوار.

وأضاف الجبير “نعمل على دعم العراق بكل السبل لضمان عدم عودة داعش”.

يذكر أن وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أكد أمس الأول الجمعة أن العلاقات العراقية السعودية تشهد تحسناً واضحاً يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقال الجعفري خلال استقباله وفدا إعلاميا سعودياً رفيعا أن العراق حريص على تعزيز علاقاته الثنائيَة مع بلدان العالم كافة، ومنها المملكة العربية السعودية، واستثمار المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشترَكة، مبينا أن أمن واستقرار العراق يصب في مصلحة بلدان المنطقة جميعا.

واضاف ان العلاقات العراقية السعودية تشهد تحسنا واضحا في الملفات الامنية والاقتصادية والسياسية وسيفضي في المرحلة المقبلة الى تعاون وازدهار في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية.

من جهته، دعا الوفد الاعلامي الى ضرورة التواصل بين مسؤولي البلدين وتبادل الزيارات لفتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك.