بغداد- الصباح الجديد: كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس السبت، تعطل تمرير نحو 20 قانونا في البرلمان بسبب كثرة الخلافات، مشيرة إلى الخلافات السياسية بشأن الموازنة وعدم تحقيق النصاب القانوني أخّر تمرير القوانين. وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح صحفي إن “اللجنة القانونية أنهت صياغة وتعديل 20 مسودة قانون وهي جاهزة للتصويت أمام مجلس النواب”. ...
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  • السبت , 24 فبراير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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القانونية النيابية تكشف تعطل تمرير 20 قانونا بسبب الخلافات

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد:
كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس السبت، تعطل تمرير نحو 20 قانونا في البرلمان بسبب كثرة الخلافات، مشيرة إلى الخلافات السياسية بشأن الموازنة وعدم تحقيق النصاب القانوني أخّر تمرير القوانين.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح صحفي إن “اللجنة القانونية أنهت صياغة وتعديل 20 مسودة قانون وهي جاهزة للتصويت أمام مجلس النواب”.
وأضاف سعيد، أن “أبرز القوانين المنجزة هي قوانين المجلس الاتحادي والمحكمة الاتحادية ونقابة المهن الصحية ونقابة المحاميين ومن أين لك هذا وتعديلات لقوانين اخرى”.
واشار سعيد إلى أن “الخلافات السياسية بشأن إقرار الموازنة وانشغال النواب بالدعايات الانتخابية وعدم تحقيق البرلمان النصاب القانوني أخر تلك القوانين”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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