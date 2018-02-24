القانونية النيابية تكشف تعطل تمرير 20 قانونا بسبب الخلافات

بغداد- الصباح الجديد:

كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس السبت، تعطل تمرير نحو 20 قانونا في البرلمان بسبب كثرة الخلافات، مشيرة إلى الخلافات السياسية بشأن الموازنة وعدم تحقيق النصاب القانوني أخّر تمرير القوانين.

وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح صحفي إن “اللجنة القانونية أنهت صياغة وتعديل 20 مسودة قانون وهي جاهزة للتصويت أمام مجلس النواب”.

وأضاف سعيد، أن “أبرز القوانين المنجزة هي قوانين المجلس الاتحادي والمحكمة الاتحادية ونقابة المهن الصحية ونقابة المحاميين ومن أين لك هذا وتعديلات لقوانين اخرى”.

واشار سعيد إلى أن “الخلافات السياسية بشأن إقرار الموازنة وانشغال النواب بالدعايات الانتخابية وعدم تحقيق البرلمان النصاب القانوني أخر تلك القوانين”.