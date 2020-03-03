كارول سماحة تنتقد المسلسلات العربية

الصباح الجديد – وكالات:

أبدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رأيها ببعض المسلسلات العربية التي تعرض حالياً عبر إحدى التطبيقات، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “أشاهد حلقات من بعض المسلسلات العربية الجديدة على التطبيقات، تحياتي الى الممثلين العرب الموهوبين! لكن رجاء اعلموا على تحسين جمالية الصورة الخالية من أي جاذبية، الإضاءة على وجوه الممثلين تميل دائما الى اللون الأزرق/الرمادي الباهت، إضافة إلى إيقاع الإخراج البطيء الذي لا يشد المشاهد”.

من ناحية أخرى، كانت أثارت سماحة مؤخراً جدلاً كبيرا في أثناء تصوير أحدث فيديو كليب لها “مش هعيش” في باريس مع المخرج جاد شويري، وقد كان احد المواقع الاخبارية أول من كشف عن تفاصيل الكليب والبلبلة التي أحدثها في باريس، فقد ظهرت سماحة وهي تقف على الشرفة تحاول الانتحار، وتم التحقيق معهما من رجال الشرطة الفرنسية، ومن ثم أوضحت حيثيات وتفاصيل الموضوع عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.