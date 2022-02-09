المنتخب الأولمبي يشارك في كأس دبي الدولية

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررَ الاتحاد المركزي لكرةِ القدم الموافقةَ على المشاركةِ في بطولةِ كأس دبي تحت سن 23 عاماً والتي ستقام في الثالث والعشرين من شهر آذار المقبل في مدينةِ دبي بالإمارات العربيّة المتحدة.وقالَ عضو اتحاد الكرة، المشرف على المنتخب الأولمبي، غانم عريبي: بطولة كأس دبي فرصةٌ طيبةٌ لإعدادِ منتخبنا بأفضل صورةٍ بمشاركة ثمانية منتخباتٍ فيها هي الإمارات والسعودية وأوزبكستان وكرواتيا وفيتنام وتايلند والصين، إلى جانب منتخبنا الأولمبي.

وبيّنَ: سيخوضُ منتخبنا ثلاث مبارياتٍ في أيام 23 و 26 و29 من شهر آذار المقبل، ومبارياتُ البطولة فرصةٌ حقيقيةٌ للجهاز الفني للوقوفِ على مستوياتِ اللاعبين، خصوصاً المحترفين المقيمين خارج البلاد.. وأشارَ عريبي إلى: أن المنتخب الأولمبي دخلَ بوقتٍ سابقٍ في معسكرٍ تدريبي بمدينة أنطاليا التركية، وخاضَ ثلاث مبارياتٍ ودية، وكانت فرصةً لاختبار عددٍ من اللاعبين، وبالتالي ستكون بطولة كأس دبي محطةً مهمةً لمعرفةِ مستويات اللاعبين قبل الدخولِ بمنافسات كأس آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من شهر حزيران المقبل.

من جهة أخرى، افتتح أمس الثلاثاء مباريات الدور الأول من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز، اذ فاز الكهرباء على أمانة بغداد بهدفين لهدف في ملعب التاجي، سجل للفائز المحترف الغاني موموني شافيو في الدقيقة 5 وأضاف علاء محيسن الهدف الثاني في الدقيقة 86 ، ولأمانة بغداد فرحان شكور من ركلة جزاء في الدقيقة 20، مع إضاعة اللاعب نفسه لركلة جزاء في الشوط الثاني نجح في ابعادها حارس المرمى محمد حميد، وحقق فريق نوروز فوزا مهما على فريق زاخو بهدف من دون رد سجله حسين إبراهيم في الدقيقة 51 في ملعب السليمانية.وفي ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة انتهت مباراة نفط البصرة والكرخ بالتعادل السلبي.

وتتواصل المنافسات اليوم الاربعاء بإقامة أربع مباريات يستهلها فريقا الديوانية والنجف على ملعب الأول في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً، وفاز النجف ذهاباً بثلاثية بيضاء، وعلى ملعب الكفل يضيف القاسم في الساعة الثانية فريق القوة الجوية والأخير انهى المباراة الأولى بهدف لصالحه، وعلى ملعب سامراء يضيف اصحاب الارض والجمهور فريق نفط الوسط في الساعة الثانية ظهراً، وسبق لنفط الوسط ان فاز بهدف من دون رد، وتعهد رئيس نادي سامراء صدام عزيز يوم الثلاثاء، بالعمل على الظهور بمستوى جيد في المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز والتخلص من قاع ترتيب الفرق والهروب من شبح الهبوط لدوري المظاليم.

وقال عزيز إن «في المرحلة الاولى عانينا كثيرا، اما في المرحلة الثانية سيكون فريقنا مختلف بعد الاستقطابات وجاهزية الفريق بشكل أفضل».وبين أن «النادي بحاجة لدعم مادي»، داعياً «المسؤولين والميسورين في سامراء لدعم ناديهم ليتسنى له الاستمرار وتحسين نتائجه وترتيبه في المرحلة الثانية».واكد ان «النادي استقطب نجمين من نجوم المنتخب الوطني خلال الانتقالات الشتوية مثل نور صبري وسيف سلمان»، مشيرا إلى ان «نور لن يشارك بلقاء افتتاح الجولة الثانية لعدم الجاهزية».

واربيل يضيف على ملعبه فريق نادي الميناء في الساعة الرابعة و15 دقيقة وانتهت المباراة الأولى سلبية.. وتقام مباراة واحدة يوم غد الخميس في ختام الجولة تجمع فريق نادي الصناعة بضيفه فريق الزوراء على ملعب الأول في الثانية ظهراً وفاز الزوراء بهدف في المرحلة الأولى.