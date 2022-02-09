الشباب والرياضة تكرم منتخبنا الوطني لكرة اليد

حسام عبد الرضا:

برعاية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اقامت وزارة الشباب والرياضة احتفالية مساء أول أمس تم فيها تكريم منتخبنا الوطني بكرة اليد الفائز بالمركز السادس في البطولة الآسيوية الـ 20 لكرة اليد والتي اختتمت الاسبوع الماضي في مدينة الدمام السعودية وكذلك طاقمنا التحكيمي الدولي د خالد شاكر وفاضل كاظم وابدى الكابتن درجال ارتياحه ومؤازرة ودعم اللعبة وتذليل معوقاته وممتنا للمستوى الطيب الذين أظهره في البطولة حيث أثنى من خلالها على المستوى الذي قدمه المنتخب معيدا المستوى الحقيقي للرياضة العراقية في المحافل الدولية اوعز بتوفير قاعة الالعاب الرياضية في السيدية ببغداد لتكون مقر للاتحاد لاقامة نشاطاته فيها .. كما أبدى استعداد الوزارة لتقديم كل ما يمكن تقديمه من دعم للاتحاد والمنتخبات الوطنية من أجل الضهور بالصورة الحقيقية.

ومن جانبه قدم الاعرجي رئيس الاتحاد شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة والذي كان على تواصل مع رئاسة الوفد طيلة ايام البطولة وكذلك لكل العامليين في الوزارة لوقوفهم مع المنتخب المدرب المساعد لمنتخبنا الكابتن حيدر غازي تحدث خلال اللقاء مقدما شكره للكابتن عدنان درجال على الالتفاتة الرائعة بتكريم المنتخب والاحتفاء به موكداً أن المنتخب يحتاج إلى الاحتكاك والاستفادة من المدارس العالمية للارتقاء بمستوياتنا الفنية والإدارية أما كابتن المنتخب حسين علي حمزه فقدم الشكر والتقدير باسم اللاعبين للوزير موكدا تواصله أثناء البطولة كان حافز قوي لنا وأكد أننا نوعد الجميع على تقديم الأفضل الذي يليق باسم العراق مع تحقيق الاهتمام الأكبر من خلال المعسكرات التدريبية العالية المستوى الحكم الدولي خالد شاكر كانت له مداخلة موكدا انه والكابتن فاضل كاظم رفعوا أسم العراق عاليا من خلال إدارتهم مباريات البطولة وعلى مستوى عالي مما أدى بالاتحاد الآسيوي إلى الإشادة بهم وتقديم الشكر والتقدير وفي ختام اللقاء وزع وزير الشباب والرياضة الهدايا بين اللاعبين والوفد المرافق للمنتخب.