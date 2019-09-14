الكهرباء تبرم عقداً مع سيمنز لتأهيل محطتي بيجي الغازيتين الاولى والثانية

بغداد ـ الصباح الجديد:

ابرمت وزارة الكهرباء امس السبت عقداً مع شركة “سيمنز” الألمانية لتأهيل محطتي بيجي الغازيتين الأولى والثانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إنه ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة الذي انطلقت أعماله امس السبت في فندق الرشيد الدولي وبحضور ممثل رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، أبرمت وزارة الكهرباء عقداً مع ائتلاف شركتي سيمنز الالمانية وأوراسكوم المصرية لإعادة بناء وتأهيل محطتي بيجي الغازية الأولى والثانية ،

في محافظة صلاح الدين، وبواقع 10 وحدات توليدية ، فضلا عن تأهيل ونصب شبكات نقل الطاقة (٤٠٠ ك.ف)، و(١٣٢ ك.ف) التابعة للمحطتين .

وأضافت الوزارة في بيانها أن قيمة العقد بلغت مليار و320 مليون دولار وبفترة إنجاز تدريجية قدرها (٢٨) شهراً، وقد مثل وزارة الكهرباء بتوقيع العقد مدير عام الشركة العامة لانتاج الطاقة المنطقة الشمالية وليد خالد، ومثل الشركة الالمانية المدير التنفيذي لقطاع الطاقة كريم امين، بحضور المدير العام التنفيذي جو كايزر .

ونقل البيان عن وزير الكهرباء لؤي الخطيب قوله إن “هذا العقد، ضمن الخطة التي أعدتها وزارة الكهرباء لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية في العراق بشكل عام والمناطق المحررة على وجه الخصوص..



حيث سيتم اضافة (١٦٩٠) ميكاواط إلى منظومة الانتاج بعد دخول هاتين المحطتين إلى الخدمة، والتي تعرضتا للدمار من قبل عصابات داعش الإرهابية».

وأشار الخطيب، إلى أن «العقد هو باكورة المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم مع شركة سيمنز الالمانية، وستعقبه مجموعة من العقود الأخرى، تشمل قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع».