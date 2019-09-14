برلماني: اقليم كردستان استولى على 25 تريليون دينار من كركوك في 3 سنوات

ديوان الرقابة المالية الاتحادي اقام دعوى قضائية ضده

بغداد – الصباح الجديد:

اكد النائب عن ائتلاف النصر يوسف الكلابي، امس السبت، ان حكومة اقليم كردستان استولت على 25 تريليون دينار من بيع نفط محافظة كركوك خلال ثلاث سنوات.

وقال الكلابي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب بحضور عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية، وتابعته الصباح الجديد: “استنادا الى البيانات الرسمية من وزارتي التخطيط والمالية فأن المبالغ المستلمة من قبل إقليم کردستان من 2005 ولغاية 2016، تبلغ (89) تريليون دينار عراقي كذلك قام الاقليم بالاستيلاء على نفط كركوك من (11/6/2014)، ولغاية (18/10/ 2017)، حيث يقدر أجمالي مبالغ التصدير حوالي (20) تريليون دينار عراقي”.

واضاف ان “الاقليم استلم أيضا مبالغ عائدات تصدير نفط كردستان وكذلك عائدات المنافذ الحدودية التي قدرتها هيئة المنافذ الحدودية بحوالي (8 – 10) تریلیون دینار عراقي سنويا عدا أموال الضرائب والرسوم الاتحادية”.

وتابع ان “الإقليم يمتنع رسميا عن السماح لديوان الرقابة المالية الاتحادي من تدقيق الحسابات الختامية للإقليم مما دعا ديوان الرقابة المالية إلى إقامة دعوى قضائية ضد اقليم كردستان”.