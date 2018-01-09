مهدي العلاق يبحث في الكويت الأمور التنظيمية لمؤتمر إعمار المناطق المحررة

سفارتها في العراق تنفي اخبارا ” مغلوطة ”

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن الامين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، امس الثلاثاء، ان مؤتمر إعادة الاعمار في الكويت سيناقش تأمين العمليات الانسانية في المناطق المحررة، مؤكدا ثقته بدولة الكويت ونجاحها في مجال تنظيم المؤتمرات.

وذكر مكتب العلاق في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الامين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، بحث خلال زيارته الى دولة الكويت الأمور التنظيمية لمؤتمر اعادة اعمار العراق الذي سيعقد في دولة الكويت في شباط المقبل”، مبينا ان “ان المؤتمر جاء بمبادرة قيمة من دولة الكويت بعد سلسلة من اللقاءات المشتركة للاتفاق على اوراق المؤتمر وبحوثه”.

واضاف ان “المؤتمر لن يكون تقليديا، وأن الفرص الاستثمارية التي سيعلن عنها ستشكل دعامة رئيسة، اذ ستُعد خططا استثمارية وتقارير عن حجم الاضرار للمدن المحررة والحاجة لإعادة الاعمار وفق دراسات ميدانية متخصصة”.

واوضح البيان ان “المؤتمر سيناقش موضوع تأمين العمليات الانسانية في المناطق المحررة”، مؤكدا “ثقته بدولة الكويت ونجاحها في مجال تنظيم المؤتمرات”.

وذكر العلاق حسب البيان، انه “سيتم وضع تقرير في الـثالث عشر من الشهر الحالي عن حجم الدمار والمبالغ اللازمة لإعادة اعمار العراق على الموقع الالكتروني الرسمي للمؤتمر”، لافتا الى ان “المبلغ الذي يحتاجه العراق لإعادة الاعمار لا يقل عن 100 مليار دولار لدعم القطاع السكني الذي تضرر على نحو كبير وقطاعات النفط والاتصالات والصناعات والخدمات الاساسية “.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، اهمية مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق لانعقاده بـ”ظروف حرجة”.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاعلان عن تفاصيل المؤتمر، ان “دعم الكويت للعراق لم ولن يتوقف لان امن واستقرار العراق من امن واستقرار الكويت والمنطقة” معربا عن تهانيه للعراق على الانتصار الحاسم على التنظيمات الارهابية”.

وذكر ان “دولة الكويت بدأت الاستعداد للمؤتمر منذ اعلان امير الكويت عزمه استضافة المؤتمر وتم التنسيق مع الجانب العراقي والبنك الدولي”، موضحا ان “المؤتمر يتضمن ابعادا تنموية ومشاركة القطاع الخاص للإسهام في اعادة اعمار العراق مشيرا الى ان البنك الدولي سيشارك بصفته مساهما رئيسيا في المؤتمر لتوفير الضمانات المطلوبة للقطاع الخاص لأنه بحاجة لضمانات للاستثمار والمشاركة في تنمية العراق”.

واشار الى انه “تم الاطلاع مع الوفد العراقي على الاحتياجات التنموية والاستثمارية لإعادة اعمار العراق اضافة الى دور منظمات الدولية الذي سيخصص لها اليوم الاول من المؤتمر فيما سيخصص اليوم الثاني للقطاع الخاص والثالث لإعلان الدول عن مساهماتها، معربا عن امله بمزيد من التنسيق بين البلدين اذ تعقد آمال كبيرة على هذا المؤتمر الذي سيتفاعل معه العالم بشقيه الحكومي والخاص”.

على صعيد آخر نفت سفارة دولة الكويت في العراق ما تردد من انباء بشأن منع رعايا خمس دول منها العراق من دخول الكويت، وأوردت السفارة في رسالة تلقتها ” الصباح الجديد “، ” بالإشارة لما نشر في بعض وسائل الاعلام من اخبار مغلوطة بخصوص منع رعايا (5) دول اسلامية من الدخول الى دولة الكويت ومن بينها رعايا جمهورية العراق الشقيقة تود السفارة التأكيد على عدم صحة هذه الاخبار ، حيث لم يصدر عن دولة الكويت اي قرارات تتعلق بحضر او منع دخول رعاية الدول المشار لها في تلك الاخبار ومن بينهم رعاية جمهورية العراق الشقيق .