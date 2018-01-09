العراق يعلن حاجته الى الرخصة الرابعة للهاتف النقال

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الاتصالات حاجة العراق الى تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال.

وذكر بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد أكد خلال لقائه في مقر الوزارة بوفد لممثلي شركات كويتية ضم وكيل وزارة المواصلات الكويتية السابق حميد جبيل القطان ان العراق سيكون بحاجة الى تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال في الوقت الحالي”.

وبين الراشد بحسب البيان ان “سوق الاتصالات العراقي يحتاج لخدمات اتصالات متطورة وجودة فائقة في الصوت تخدم شريحة واسعة من المواطنين” داعيا ” الى ان تكون هذه الرخصة وطنية ومساهمة ليحظى المواطن العراقي بالفائدة المطلوبة من حيث جودة الخدمات وطرح الاسهم في سوق الاوراق المالية”.

واضاف ان “شبكات النفاذ الضوئية التي تنفذها الوزارة سيكون لها دور واسع في تطوير اداء قطاع الاتصالات اضافة الى تعزيز وادامة التواصل باستخدام التكنولوجيا المتطورة في مجال الاتصالات والانترنت”.

من جانبه اكد وكيل وزارة المواصلات الكويتية السابق حميد جبيل القطان “عن قدرة وكفاءة الشركات الكويتية للإسهام في العمل بقطاع الاتصالات العراقي باستخدام التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات النقالة للخبرة الواسعة التي تملكها تلك الشركات في هذا المجال ورغبتها للاستثمار في سوق الاتصالات العراقي الواعد”.