عذراء عبد الأمير تفوز بعضوية الهيئة الإدارية لنادي العراق

المكتب الإعلامي:

باركت الهيئة الإدارية لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية للدكتورة عذراء عبد الأمير، نيلها عضوية الإدارة فيه ،بعد ان كسبت قبول الهيأة العمومية للنادي .

وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي رائد البياتي ،نبارك للدكتورة عذراء دخولها العضوية في النادي ،لاسيما ان عبد الأمير تعد من الشخصيات الأجتماعية والرياضية المرموقة ،وستكون إضافة قوية للنادي خلال المدة المقبلة ،التي ستشهد ثورة كبيرة في رياضة المحركات في العراق ،في ظل المشاركات الداخلية والخارجية المقبلة لفرق النادي.

من جانب اخر، نظم الاتحاد العراقي للدراجات النارية ،وبالتعاون مع نادي العراق للسيارات والدراجات النارية وفريق نينوى وبدعم مباشر من وزارة الشباب والرياضة ،(حملة وطن ) الإنسانية لتوزيع السلات الغذائية على المناطق المنكوبة في محافظة نينوى ،ومن خلال اعضاء فريق نينوى للدراجات النارية ،وتكون المرحلة المقبلة توزيع الافطار الى منتسبي مديرية المرور والإسهام ،في حملات التعفير والتعقيم ونشر الوعي حول فايروس كورونا المستجد.